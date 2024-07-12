Нарколог Клименко: любой напиток с этиловым спиртом в жару становится гораздо вреднее

«На жаре любой напиток с этиловым спиртом наносит здоровью человека двойной удар. Из-за действия алкоголя и высокой температуры воздуха усиливается обезвоживание, сильнее нарушается солевой баланс. Эти факторы создают ощутимый риск теплового удара, а также повышают вероятность развития инфаркта или инсульта», - сообщила Клименко в беседе с aif.ru

Нарколог Клименко посоветовала россиянам избегать употребления алкоголя в жаркую погоду. Специалист отметила, что любой напиток с этиловым спиртом в жару становится гораздо вреднее, его разрушительное действие на клетки и ткани усугубляется. Последствия выпивки в жару могут быть более тяжелыми, вплоть до развития смертоносных сосудистых катастроф.Специалист добавила, что в жаркую погоду нужно контролировать не только употребление алкоголя, но и питье газировки, кофе, черного чая. Эти напитки обладают мочегонным эффектом и подвергают организм обезвоживанию, из-за которого в нем густеет кровь и повышает риск тромбоза.Медик обратила внимание на то, что в летний зной нужно с осторожностью употреблять даже обычную воду. В частности, опасно выпивать воду сразу в большом количестве, поскольку это усиливает нагрузку на почки и сердце. Кроме того, в жару опасно пить сильно охлажденную воду и другие жидкости. Резкие перепады температур вызывают со стороны организма реакции в виде сосудистых спазмов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что организму можно навредить , если слишком часто летом есть фрукты.

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