Эксперт Мартюшев-Поклад: при нарушениях ЖКТ даже здоровые продукты ухудшают самочувствие

«Источники клетчатки, которую принято считать компонентом «правильного питания», вызывают брожение.. Если у человека есть проблемы с толстым кишечником (синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания), то источники клетчатки, а именно свежие овощи, фрукты, отруби, злаковые и бобовые могут усугублять проблемы», - поделился эксперт с « Вечерней Москвой ».

«При нарушенной работе желудка, сниженной выработке кислоты и других компонентов желудочного сока дискомфорт может вызвать и употребление сложных белков, прежде всего, мяса», - пояснил эксперт.

Эксперт Мартюшев-Поклад констатировал в интервью, что здоровый человек, не имеющий нарушений ЖКТ и хорошо пережевывающий пищу, практически не испытывает проблем при употреблении тех или иных продуктов. Но если в работе пищеварительного тракта имеются отклонения, даже здоровые продукты могут ухудшать самочувствие и провоцировать появление негативных симптомов.Говоря об этом, Андрей Мартюшев-Поклад привел в пример клетчатку, которая постоянно рекомендуется к употреблению как один из важнейших и полезных ингредиентов повседневного рациона. Специалист объяснил, какие люди могут плохо реагировать на неё.Мартюшев-Поклад добавил, что у многих людей сегодня организм «бунтует» при употреблении глютена – белка злаковых растений (прежде всего, пшеницы). Некоторые содержащие его крупы (например, булгур или ячмень), хлеб, выпечка могут быть вполне полезными по своей рецептуре, однако при повышенной чувствительности к глютену их употребление будет вызывать неприятные и болезненные симптомы по типу аллергических реакций.Другой здоровый продукт, который плохо воспринимается организмом из-за нарушений ЖКТ, – это мясо.В свою очередь, при нарушении нормального оттока желчи дискомфорт может вызывать употребление жирной пищи, которая тоже может здоровой, а в определенном количестве – просто необходимой организму.Если после употребления тех или иных продуктов возникают нежелательные реакции со стороны организма, это необходимо обсуждать с врачом, резюмировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда употребление кофе может вести к инсулинорезистентности

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