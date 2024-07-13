Врач Терушкин рассказал, когда употребление кофе может вести к инсулинорезистентности

«Чувствительность к кофеину у нас разная: у кого-то после выпитой чашечки артериальное давление поднимается, а у кого-то, наоборот, снижается. Но если человек вообще не реагирует на кофе (он его не бодрит), это может говорить об истощении надпочечников», - предупредил Терушкин в комментарии aif.ru

«Латте, капучино, в которые входят сахар и молоко (даже безлактозное и растительное), это уже не просто напитки, а полноценные приемы пищи… если человек пьет такой кофе постоянно — инсулин в крови у него скачет постоянно, что может сформировать инсулинорезистентность», - сказал специалист.

Врач Терушкин посоветовал россиянам не злоупотреблять кофе. По словам специалиста, данный напиток, несмотря на свой существенный потенциал пользы для человеческого организма, может провоцировать нежелательные изменения в его работе и нарушения. Медик обратил внимание на то, что при частом употреблении кофе формируется привыкание, но отсутствие реакций на кофеин может быть тревожным сигналом о возникшей патологии.Специалист также пояснил, что кофе, в который добавляются сахар и молоко, следует считать полноценным приемом пищи, а не напитком. Кофе, включающий эти ингредиенты, содержит немало углеводы и калорий – их употребление обычно вызывает подъемы уровня инсулина. Врач Терушкин рассказал, часто употребление такого кофе может вести к инсулинорезистентности, с которой тесно связано развитие ожирения и сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму неправильное употребление минеральной воды

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