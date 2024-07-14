Health: отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность, больные почки и печень
Отеки ног, ступней, лодыжек и голеней, могут быть симптомом различных патологий, включая опасные, такие как сердечная недостаточность и цирроз печени.
Отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность – об этом проинформировал журнал Health, эксперты которого назвали разные возможные причины такой отечности.
«Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. В результате кровь может скапливаться в нижних конечностях. Чаще всего такой отек бывает симметричным», - уточнили специалисты.
Медики добавили, что отеки ног, связанные с нарушениями работы сердца, можно определить следующим образом: на отекших ногах долго остаются следы от резинки носков или от обуви. Если надавать на кожу такой ноги пальцем, вмятина пройдет далеко не сразу.
Также отеки ног могут указывать на больные почки и печень. В случае проблем с почками, отеки также возникают на лице – например, появляются выраженные и стойкие мешки под глазами. Когда страдает печень (например, покрывается рубцовой тканью, подвергается фиброзу и циррозу), наблюдается отек голеней и живота.
Эксперты посоветовали при появлении отеков следить за тем, присутствуют ли у человека другие неблагополучные симптомы. Одышка, дискомфорт, ощущение тяжести или боли в груди, чувство повышенной температуры или жар, кожные высыпания или зуд – если негативные признаки проявляются наряду с отечностью, нужно обязательно обратиться к врачу.
Специалисты добавили, что отеки, возникающие в связи с хроническими заболеваниями, развиваются постепенно.
Отеки ног, возникающие внезапно и крайне быстро становящиеся обширными, значительными, – это возможный сигнал тромбоэмболии, закупорки сосуда тромбом. Такие отеки являются распространенной проблемой среди пациентов, переболевших раком или перенесших операцию, либо вынужденно соблюдающих постельный режим, мало двигающихся. Из-за тромба, застрявшего в сосуде, как правило, отекает одна конечность; вдобавок она может быть красной, горячей и болезненной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разные патологии могут проявляться симптомом в виде запаха пота.
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