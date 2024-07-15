Врач Булсевич и гастроэнтеролог Алисова: квашеная капуста улучшает пищеварение и самочувствие

"Квашеная капуста, также известная как сауэркраут или кислая капуста, представляет собой один из самых известных и полезных ферментированных продуктов. Она содержит значительное количество витаминов и минералов, таких как витамин C, витамины группы B (в том числе фолиевая кислота), витамин К, калий, кальций, магний и железо. Эти элементы важны для поддержания общего здоровья, функционирования организма и хорошего самочувствия", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Это может помочь в снижении риска развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания".

"Все эти свойства делают квашеную капусту ценным и полезным продуктом для включения в рацион с целью поддержания общего здоровья и улучшения функционирования организма", - говорит Алисова.

Он назвал квашеную капусту и кимчи как незаменимые составляющие здорового пищеварения благодаря их высокому содержанию антиоксидантов, витамина C и клетчатки.Эти продукты богаты пребиотиками и пробиотиками, которые способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике, что способствует укреплению иммунной системы. Булсевич также подчеркнул, что регулярное употребление кимчи может помочь снизить накопление жира в области живота и уменьшить риск развития сахарного диабета второго типа.Ферментация капусты способствует образованию пробиотиков, таких как различные виды молочнокислых бактерий. Эти бактерии полезны для здоровья кишечника, поскольку помогают поддерживать баланс микрофлоры и улучшают пищеварение.Здоровый состав кишечной микрофлоры, поддерживаемый пробиотиками, способствует укреплению иммунной системы. Это связано с тем, что около 70% клеток иммунной системы находятся в кишечнике, и здоровая микрофлора помогает им выполнять свои функции более эффективно.Квашеная капуста содержит антиоксиданты, такие как ксантинол, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.Волокна, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации работы кишечника и улучшению процесса пищеварения. Это может помочь в устранении запоров и улучшении общего состояния пищеварительной системы.Некоторые исследования связывают употребление квашеной капусты с снижением уровня холестерина в крови, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.Ранее МедикФорум писал о вреде минеральной воды.

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