Уролог Григорьев: по утреннему мочеиспусканию у мужчин можно заподозрить аденому простаты

«При наличии аденомы простаты заболевания время до начала мочеиспускания значительно увеличивается по сравнению с периодом, когда мужчина был здоров», - сообщил Григорьев « Газете.Ru ».

Уролог Григорьев посоветовал зрелым мужчинам обращать внимание на свое утреннее мочеиспускание. Врач констатировал, что по изменению в этом процессе можно заподозрить аденому простаты – доброкачественное увеличение (гиперплазию) предстательной железы, способной перерождаться в злокачественную. Признаком аденомы является увеличение времени до момента появления струи мочи. В целом утренний поход в туалет становится более продолжительным.Проктолог пояснил, что подобное изменение вызывается сдавливанием мочеиспускательного канала увеличенной в размере предстательной железой. В начале заболевания простаты мужчина испытывает затруднения с тем, чтобы помочиться – струя появляется не сразу. По мере развития аденомы мочеиспускание становится все более затрудненным – приходится не просто ждать, когда появится струя мочи, а тужиться самому.Григорьев подчеркнул, что данная патология развивается медленно и никаких специфических проявлений долго не имеет. Лучшим способом своевременно выявить проблему специалист назвал УЗИ предстательной железы, которое мужчинам следует выполнять минимум раз в год, начиная с 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск развития рака существенно снижается при отказе от пяти вредных привычек

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