Главное отличие аденомы простаты от рака простаты
Рак предстательной железы – одно из самых частых онкозаболеваний у мужчин. Смертностьот него у представителей сильного пола стоит на втором месте после рака легких.
Главное отличие аденомы простаты от рака простаты в том, что аденома является доброкачественной опухолью, а рак — злокачественной. Раковые клетки могут распространятся, образуя метастазы.
Большинство случаев рака простаты диагностируется на 3-4 стадиях. Разумеется, это сильно сокращает шансы на ремиссию.
Причины рака простаты до конца не выяснены, и так обстоит дела практически с любым видом рака.
Это может быть связано с гормональными изменениями в пожилом возрасте, и одну из главных ролей здесь играет тестостерон — мужской половой гормон.
Рак простаты — гормонозависимая опухоль, то есть ее рост стимулирует тестостерон. Поэтому считается, что у мужчин с высоким уровнем этого гормона возникновение онкопроцесса вероятнее и течение его будет злокачественнее.
Опухоль при этом виде онкологии растет медленно и может не проявляться многие годы. При этом рак предстательной железы дает ранние метастазы — это главная его опасность.
Как проявляется рак простаты?
Болезнь начинает беспокоить только тогда, когда она зашло уже очень далеко.
Рак предстательной железы может проявляться (а может не быть ни одного из этих симптомов):
- учащением мочеиспускания
- болями в промежности
- кровью в моче
- кровью в сперме
- задержкой мочи.
Симптомы или признаки рака простаты, связанные с мочеиспусканием:
- Сильные позывы, но слабый поток мочи.
- Трудность при начале мочеиспускания.
- Повышенная частота.
- Струя может быть непостоянной, многократно начинающейся и останавливающейся.
На запущенных стадиях рак предстательной железы проявляется резким похуданием, слабостью, бледностью кожи с землистым оттенком. Эта симптоматика относится практически ко всем видам рака.
Симптомы и признаки аденомы простаты:
- учащаются позывы днем;
- в туалет ночью приходится вставать 1-2 раза;
- перед утренним мочеиспусканием приходится напрягать пресс;
- струя мочи вялая;
- возникают внезапные позывы с выделением небольшого объема мочи.
Главный симптом аденомы простаты — нарушение мочеиспускания из-за постепенного сдавления уретры растущими узелками. Механизм развития аденомы простаты, как и в случае с раком, пока до конца не определен.
Как избежать рака предстательной железы?
Каждому мужчине старше 45 лет раз в год нужно делать анализ крови на ПСА и консультироваться у уролога по поводу результатов анализа.
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