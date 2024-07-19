Гастроэнтеролог Якушев: для первой помощи при отравлении нужны сорбенты
Врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, как помочь человек с пищевым отравлением.
Врач Якушев дал советы по оказанию первой помощи при отравлении.
Признаки отравления. Боли и вздутие в животе, рвота, диарея, лихорадка, головокружение, слабость – тяжесть этих симптомов при отравлении зависит от степени обезвоженности.
Первая помощь. Гастроэнтеролог Якушев отметил
«В первую очередь необходимо убрать все подозрительные продукты, которыми мог отравиться пострадавший».
Также нужны сорбенты – их следует принять, чтобы уменьшить количество токсинов в организме.
Какие лекарства можно принять
- От боли в животе – спазмолитики: но-шпа, мебеверин, тримедат;
- От тошноты – церукал;
- При сильной диарее – двойную дозу сорбентов.
«Если состояние отравившегося человека ухудшается, у него появляются заторможенность, сонливость, сильная боль в животе, проблемы с мочеиспусканием, лихорадка, или заболевание протекает длительное время, необходимо обращаться к врачу», - посоветовал гастроэнтеролог в комментарии «Ленте.ру».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны присутствовать в рационе людей с гастритом.
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Андрей Якушев
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врач-гастроэнтеролог
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