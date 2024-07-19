Гастроэнтеролог Якушев: для первой помощи при отравлении нужны сорбенты

«В первую очередь необходимо убрать все подозрительные продукты, которыми мог отравиться пострадавший».

От боли в животе – спазмолитики: но-шпа, мебеверин, тримедат;

От тошноты – церукал;

При сильной диарее – двойную дозу сорбентов.

«Если состояние отравившегося человека ухудшается, у него появляются заторможенность, сонливость, сильная боль в животе, проблемы с мочеиспусканием, лихорадка, или заболевание протекает длительное время, необходимо обращаться к врачу», - посоветовал гастроэнтеролог в комментарии « Ленте.ру ».

Врач Якушев дал советы по оказанию первой помощи при отравлении.Боли и вздутие в животе, рвота, диарея, лихорадка, головокружение, слабость – тяжесть этих симптомов при отравлении зависит от степени обезвоженности.Гастроэнтеролог Якушев отметилТакже нужны сорбенты – их следует принять, чтобы уменьшить количество токсинов в организме.Какие лекарства можно принятьЯкушев подчеркнул, что при отравлении крайне важно восполнять уровень жидкости – её критическая потеря может привести даже к потере сознания. Пить нужно понемногу, но часто. Если у человека рвота, ему все равно нужно дать организму после этого воду – пить следует хотя бы чайными ложками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны присутствовать в рационе людей с гастритом.

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