«Уставший и раздраженный, старше 50 лет»: врач описал мужчину с аденомой простаты

«Человек с аденомой простаты будет иметь следующий портрет: это мужчина старше 50 лет, он выглядит раздраженным, уставшим и невыспавшимся», - поделился специалист с «Газетой.Ru».

«Если у пациента развивается аденома простаты, ему помогают в первую очередь медикаментозно. Таблетки можно принимать десятилетиями, но если со временем эффективность лечения снижается или появляются побочные эффекты, то остается один вариант – хирургическое вмешательство», - объяснил уролог Григорьев.

Уролог Григорьев рассказал, какие мужчины с большей вероятностью могут иметь аденому простаты – заболевание, связанное с развитием доброкачественной дополнительной ткани внутри предстательной железы.Григорьев объяснил, что характерным симптомом этого заболевания являются частые ночные позывы к мочеиспусканию, которые мешают мужчинам нормально спать. Это, в свою очередь, способствует ощущению упадка тонуса, переутомления, повышенному раздражению.Уролог добавил, что при аденоме увеличенная простата сдавливает мочеиспускательный канал, из-за чего полноценное мочеиспускание становится затрудненным. В результате мужчина начинает посещать туалет чаще, но его походы становятся менее эффективными. По словам врача, первые признаки патологии возникают наряду с происходящими изменениями в организме у мужчин между 30 и 50 годами. К 60 годам аденома простаты развивается как заболевание практически у каждого второго мужчины. Оставлять её без лечения нельзя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у женщин возникает ранний климакс

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