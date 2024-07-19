Врач Агрба: ранний климакс может наступить из-за сильного стресса

«Если менструации прекращаются в период от 40 до 45 лет, то такой климакс считается ранним, если же менструации прекращаются до 40 лет, то это называется преждевременным истощением яичников, или первичной яичниковой недостаточностью», - заявила Агрба « Газете.Ru ».

Врач Агрба предупредила: у некоторых женщин менопауза или климакс может начаться до 40 лет. Данное состояние женского организма означает, что в нем ощутимо снижается уровень половых гормонов и прекращается производство яйцеклеток, которые могут быть оплодотворены для зачатия ребенка.Гинеколог отметила, что на это может вилять генетическая предрасположенность, операции на яичниках, аутоиммунные заболевания. Кроме того, ранний климакс может наступить из-за сильного стресса или из-за влияния вредных привычек.Врач объяснила, что на его начало указывает изменение в появлении менструации, которые становятся нерегулярными и более редкими, скудными. Также возможны «приливы» – кратковременные состояния жара и потливости, бессонница, ухудшение настроения, частые головные боли, повышенная утомляемость, колебания веса, снижение либидо, дискомфорт при мочеиспускании.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не нужно радоваться непроизвольному похудению летом , об этом рассказала врач Екатерина Казачкова.

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