«Вялость и шум в ушах»: врач Митьковский рассказал о признаках патологий мозга

«На вероятное развитие патологий указывают такие недомогания, как периодические головные боли (не уменьшающиеся после обезболивающих), проблемы с памятью, вялость, снижение работоспособности, частые обмороки, судороги, повышение температуры, потеря веса, шум в ушах и нарушение координации», - перечислил нейрохирург.

Врач Митьковский рассказал изданию «Вести Подмосковья» о том, какие признаки могут указывать на патологии мозга. В их числе специалист назвал частые головные боли, вялость и шум в ушах.Митьковский добавил, что особенно высоким риск пострадать от патологий головного мозга становится с возрастом для курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем. Он пояснил, что под воздействием никотина в мозге может произойти формирование аневризмы, а его сосуды могут пострадать от поражения атеросклерозом. Что касается спиртных напитков, содержащийся в них этанол способствует разрушению коры головного мозга.Также вероятность возникновения мозговых патологий увеличивается у пациентов с ожирением, повышенным уровнем холестерина, имеющейся гипертонией. Еще один фактор риска – это частые стрессы.Медик напомнил, что в число распространенных патологий мозга входят атеросклероз и аневризма мозговых сосудов, эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, инсульт, опухолевые образования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в возрасте, начиная от 45 лет, у людей могут начаться шизофрения, ранняя деменция и другие психопатологии.

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