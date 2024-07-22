«Вялость и шум в ушах»: врач Митьковский рассказал о признаках патологий мозга

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женщина держится за голову

Врач-нейрохирург Сергей Митьковский: развитию патологий головного мозга особенно подвержены курильщики, гипертоники и живущие в стрессе люди.

Врач Митьковский рассказал изданию «Вести Подмосковья» о том, какие признаки могут указывать на патологии мозга. В их числе специалист назвал частые головные боли, вялость и шум в ушах.

«На вероятное развитие патологий указывают такие недомогания, как периодические головные боли (не уменьшающиеся после обезболивающих), проблемы с памятью, вялость, снижение работоспособности, частые обмороки, судороги, повышение температуры, потеря веса, шум в ушах и нарушение координации», - перечислил нейрохирург.

Митьковский добавил, что особенно высоким риск пострадать от патологий головного мозга становится с возрастом для курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем. Он пояснил, что под воздействием никотина в мозге может произойти формирование аневризмы, а его сосуды могут пострадать от поражения атеросклерозом. Что касается спиртных напитков, содержащийся в них этанол способствует разрушению коры головного мозга.

Также вероятность возникновения мозговых патологий увеличивается у пациентов с ожирением, повышенным уровнем холестерина, имеющейся гипертонией. Еще один фактор риска – это частые стрессы.

Медик напомнил, что в число распространенных патологий мозга входят атеросклероз и аневризма мозговых сосудов, эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, инсульт, опухолевые образования.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в возрасте, начиная от 45 лет, у людей могут начаться шизофрения, ранняя деменция и другие психопатологии.

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Сергей Митьковский
Сергей Митьковский
Здоровье
врач-нейрохирург ФНКЦ ФМБА России
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Теги : болезни мозга, признаки болезней, Сергей Митьковский
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«Вялость и шум в ушах»: врач Митьковский рассказал о признаках патологий мозга