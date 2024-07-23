Врач Марилова: предметы домашнего интерьера могут оказаться рассадником клещей

«В коврах, подушках и матрасах могут жить пылевые, чесоточные клещи, а также клещи вида Demodex, которые могут представлять угрозу для человека», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

«Чесотка проявляется красными, зудящими пятнами на коже, особенно в складках, между пальцами, на запястьях, локтях, подмышками, на животе», - уточнила врач.

«Необходимо регулярно пылесосить ковры, мыть полы, протирать пыль, стирать постельное белье, полотенца и одежду в горячей воде. Проветривать помещение, чтобы снизить влажность».

Врач Марилова рассказала, что предметы домашнего интерьера могут оказаться рассадником клещей.По словам Мариловой, выделяемые этими клещами экскременты и их останки являются сильным аллергеном – многие люди реагируют на них чиханием, зудом, слезотечением, заложенностью носа, симптомами астмы. Что примечательно, обострение аллергических проявлений, спровоцированных пылевыми клещами, часто возникает ночью или в закрытых помещениях.Они живут в коже человека, вызывая развитие заболевания с признаками в виде сильного зуда, (обостряющегося ночью) и кожной сыпи.Они также обитают на человеке, но при нормальном иммунитете не представляют угрозы. Если происходит ослабление иммунитета, такие клещи могут стать причиной кожного заболевания демодекоза, при котором на коже лица, шеи, груди, спины возникают красные, зудящие высыпания.Врач Мариова поделилась рекомендацией:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько правильно сушить белье на улице

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.