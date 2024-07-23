Врач Тарасов: снижение артериального давления предотвращает деменцию, терапевт Андреева назвала простые способы победить гипертонию
Главный врач больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов подчеркнул важность соблюдения трех простых правил для предотвращения развития деменции.
По его мнению, согласно цитате на URA.RU, важно контролировать артериальное давление, чтобы снизить риск старческого слабоумия.
Он отметил, что поддержание давления на уровне 120 мм рт. ст. способствует снижению этого риска.
В статьях научных журналах, на которые ссылается Тарасов, говорится, что исследователи наблюдали за группой испытателей 19 лет.
«За это время деменция развилась почти у 9% испытуемых. Кто поддерживал систолическое давление ниже 120 мм рт. ст., на 10% меньше случаев заболевания», — добавил челябинский врач.
Кроме того, для профилактики деменции рекомендован качественный ночной сон. Третьим важным правилом является прием витаминов группы В, витамина D, цинка и железа, а также включение в рацион сложных углеводов.
"Снижение давления может быть достигнуто различными способами, как медикаментозными, так и немедикаментозными", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Изменение образа жизни
Снижение потребления соли и жиров помогает уменьшить давление. Рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, магния и калия.
"Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и снижению давления".
Ограничение потребления алкоголя и отказ от курения помогают снизить риск повышения давления.
Управление стрессом
Техники релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, могут помочь снизить уровень стресса и, как следствие, давление.
Поддержание здорового веса
Избыточный вес может увеличить давление. Поэтому поддержание здорового веса через правильное питание и физическую активность имеет большое значение.
Умеренное потребление кофеина
"Употребление больших доз кофеина может временно повысить давление. Ограничение потребления кофеина может помочь снизить давление".
Сон
Недостаток сна может привести к повышению давления. Регулярные сонные режимы и достаточное количество сна важны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
Сокращение потребления соли
Уменьшение количества потребляемой соли помогает снизить давление. Это включает не только соление пищи, но и ограничение употребления высокосоленых продуктов.
"Если у вас есть повышенное давление, важно консультироваться с врачом для разработки индивидуальной стратегии управления давлением, основанной на ваших индивидуальных потребностях и состоянии здоровья".
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