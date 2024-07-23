«За это время деменция развилась почти у 9% испытуемых. Кто поддерживал систолическое давление ниже 120 мм рт. ст., на 10% меньше случаев заболевания», — добавил челябинский врач.

"Снижение давления может быть достигнуто различными способами, как медикаментозными, так и немедикаментозными", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или езда на велосипеде, способствуют улучшению сердечно-сосудистой системы и снижению давления".

"Употребление больших доз кофеина может временно повысить давление. Ограничение потребления кофеина может помочь снизить давление".

"Если у вас есть повышенное давление, важно консультироваться с врачом для разработки индивидуальной стратегии управления давлением, основанной на ваших индивидуальных потребностях и состоянии здоровья".

По его мнению, согласно цитате на URA.RU, важно контролировать артериальное давление, чтобы снизить риск старческого слабоумия.Он отметил, что поддержание давления на уровне 120 мм рт. ст. способствует снижению этого риска.В статьях научных журналах, на которые ссылается Тарасов, говорится, что исследователи наблюдали за группой испытателей 19 лет.Кроме того, для профилактики деменции рекомендован качественный ночной сон. Третьим важным правилом является прием витаминов группы В, витамина D, цинка и железа, а также включение в рацион сложных углеводов.Снижение потребления соли и жиров помогает уменьшить давление. Рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, магния и калия.Ограничение потребления алкоголя и отказ от курения помогают снизить риск повышения давления.Техники релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, могут помочь снизить уровень стресса и, как следствие, давление.Избыточный вес может увеличить давление. Поэтому поддержание здорового веса через правильное питание и физическую активность имеет большое значение.Недостаток сна может привести к повышению давления. Регулярные сонные режимы и достаточное количество сна важны для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.Уменьшение количества потребляемой соли помогает снизить давление. Это включает не только соление пищи, но и ограничение употребления высокосоленых продуктов.Ранее МедикФорум писал о признаках патологиях мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.