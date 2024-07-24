Невролог Шамалов: главная ошибка первой помощи человеку с инсультом – давать ему пить

«Если у человека произошел инсульт, тот, кто оказывает ему первую помощь, до приезда скорой помощи должен соблюдать «правило НЧР» — ничего через рот. Человеку с подозрением на инсульт нельзя давать ни еды, ни воды, ни лекарств», - объяснил Шамалов KP.RU

Невролог Шамалов констатировал, что главной ошибкой при оказании первой помощи человеку с инсультом является попытка дать ему питье. Врач подчеркнул: в такой ситуации пострадавший не должен принимать ничего.Невролог обратил внимание на то, что инсульт сопровождается нарушением глотания. В связи с этим серьезно повышается риск проникновения в легкие пострадавшего человека частиц воды или лекарств, которые ему могут давать. Последствием такого проникновения может стать развитие аспирационной пневмонии.По словам Шамалова, данная патология сопровождается слабостью в конечностях с одной стороны тела, речевыми нарушениями, лицевой асимметрией, при которой на одной половине лица опускаются бровь, уголок глаза или рта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают сохранить здоровье мозга.

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