«Красные ладони, пигментные пятна»: врач Корец указал на симптомы проблем с печенью

«Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины», - сообщил медик URA.RU.

«Кожа ладоней и ступней становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна», - уточнил терапевт.

Слабость, быстро возникающее утомление;

Исчезновение аппетита;

Выпадение волос;

Повышенная сухость кожи;

Бледность;

Горечь во рту;

Тошнота.

Неприятные ощущения в правом подреберье.

Врач Корец рассказал, что возникновение признаков печеночной патологии обычно означает, что функция органа нарушилась настолько существенно, что он перестал отфильтровывать токсиныСтанислав Корец указал на симптомы проблем с печенью: в их числе врач назвал красные ладони, пигментные пятна, сосудистые звездочки.Другие возможные симптомы проблем с печенью:Дополнительно медик отметил, что больная печень негативно влияет на процесс оттока желчи. В результате можно наблюдать желтушность кожи и слизистых оболочек (склеры глаз), нарушения пищеварения (особенно при усваивании жиров), изменения со стулом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки «убивают» здоровье людей после 50 лет.

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