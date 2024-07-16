Врач Хабибулина: отдающие в плечо или спину боли могут возникать из-за больной печени

«Заболевания печени могут иметь разнообразные и порой неочевидные проявления», - заявила медик.

«Иногда на проблемы с печенью указывают отдающие в плечо или спину боли разной интенсивности и продолжительности», - поделилась специалист.

Врач Хабибулина напомнила, что печень контролирует осуществление множества различных функций в организме, от фильтрации крови до производства белков и витаминов. Именно поэтому в число симптомов заболевания этого органа входят многочисленные проявления, включая такие, которые не ассоциируются с печенью.В разговоре с « Вечерней Москвой » Хабибулина отметила, что симптоматика проблем с печенью может создавать впечатление пищеварительного нарушения, отравления – при этом возникают дискомфорт или боль в верхней части живота, тошнота, рвота.При печеночной недостаточности человека могут беспокоить акне и другие кожные высыпания. Кроме того, из-за этого нарушается нормальная работа кишечника, почек, щитовидной железы.Хабибулина добавила, что из-за больной печени могут возникать суставные боли.Врач обратила внимание на то, что человек с нездоровой печенью может ощущать общее недомогание – его одолевают слабость, отсутствие тонуса и энергии, он быстро устает, плохо ест, худеет, бывает раздражителен, апатичен, сонлив. Также у него может повышаться температура при отсутствующих признаках ОРВИ или другой инфекции.Другие возможные признаки больной печени – пожелтение кожи и глазных белков, кожный зуд и беспричинные (на первый взгляд) синяки на теле, многочисленные сосудистые «звездочки», красные ладони.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях может усиливаться потливость

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