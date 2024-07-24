«Защитные силы не срабатывают»: врач Бурнацкая рассказала об опасности сквозняка

«Кратковременное пребывание на фоне пониженных температур не так опасно для организма, чем сквозняк. При направленном прохладном потоке воздуха на конкретный участок тела защитные силы организма не срабатывают», - поделилась медик с РИАМО

«При охлаждении сквозняком верхней половины туловища могут начаться осложнения в виде бактериологических инфекций вплоть до бронхитов и пневмонии. Со стороны нервной системы возможны воспаления тройничного нерва вплоть до парезов и параличей лицевого нерва», - предостерегла терапевт.

Врач Бурнацкая предупредила, что человеческий организм лучше переносит нахождение в холодной среде, чем сквозняк.По словам Бурнацкой, на холоде в организме активизируются рефлекторные реакции, обеспечивающие ему сохранность и препятствующие отдаче тепла – например, появляется «гусиная кожа» с приподнятыми волосками и происходит сокращение подкожных мышц. Когда же человек оказывается на сквозняке, поток воздуха обычно попадает на какую-то отдельную часть тела и не возникает опасного для жизни риска замерзания. Поэтому защитные механизмы в тот момент ослаблены. В этом плане сквозняк опасен тем, что незаметно он может оказаться фактором, провоцирующим развитие разных нарушений, ведущих к появлению более серьезных патологий. Так, если под сквозным воздухом находились спина и позвоночник, человек рискует заполучит миозиты, невралгию, а в редких случаях и пиелонефрит (воспаление почек).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать облысение у мужчин

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