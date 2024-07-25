Дерматолог Егорова: обильный пот в жару может быть опасен для состояния кожи

«В первую очередь, и это основное, из-за переизбытка пота может развиваться потница на коже. Многим кажется, будто это относительно безопасная проблема. На деле же это не так», - подчеркнула медик в комментарии aif.ru

«С точки зрения инфекционной составляющей вызывать потницу из-за пота могут стафилококки. В норме такие патогены живут на коже, но под воздействием триггеров начинают размножаться слишком активно. Кроме того, они выделяют липкое вещество, которое дополняет избыток пота и омертвевшие клетки, что и перекрывает потовые железы», - добавила дерматолог.

Дерматолог Егорова предупредила россиян: обильный пот в жару может быть опасен для состояния кожи.Татьяна Егорова напомнила, что потница (мелкопапулезная красная сыпь) является аллергической реакцией организма на собственный пот. Она возникает из-за закупорки протоков эккринных желез, которую в свою очередь могут провоцировать разные факторы: жара, пластыри или бинты на коже, физическая активность, прием некоторых лекарств, ожирение.При возникновении потницы многие начинают чесаться. Делать это опасно. Расчесывание потницы может поспособствовать бактериальной активности на коже и возникновению воспалительных процессов. Егорова обратила внимание на то, что обильный пот в жару, попадающий на участки дефектов кожи, заставляет их раздражаться и мокнуть. Без специальной обработки на них может возникнуть вторичная инфекция с нагноением. Сам пот не вызывает серьезных инфекций, но на его фоне могут присоединяться патогенные агенты, подчеркнула врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, у каких людей может возникнуть меланома

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