Врач Машкова: у каких людей может возникнуть меланома

«Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи. Особенно осторожными с солнцем нужно быть рыжеволосым, блондинам и жителям северных широт, имеющим наиболее чувствительную кожу»,- предупредила врач в комментарии для РИАМО

«По оценкам специалистов, в полдень, когда солнце находится в зените, интенсивность УФ-радиации в 10 раз больше, чем на три часа раньше или три часа позже. Избегайте полуденного солнца с 11 до 16 часов», - поделилась онкодерматолог.

Меланома – это рак кожи, отличающийся агрессивным развитием, данному виду рака присуща очень высокая смертность. Врач Машкова объяснила, у каких людей может возникнуть меланома. По словам специалиста, риску её возникновения в наибольшей степени подвержены светлокожие, светловолосые люди с голубыми и серыми глазами, а также те, у кого на теле имеется много веснушек, пигментных пятен и родинок.Ольга Машкова обратила внимание на то, что ключевым фактором возникновения меланомы является избыточное воздействие на кожу солнечного ультрафиолета.Машкова посоветовала не находиться под прямыми лучами солнца с незащищенной кожей, нужно обязательно использовать солнцезащитные средства. Кроме того, находящимся на солнце людям следует носить одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, и головные уборы.Она может напоминать родинку, которая увеличивается в размере, имеет неоднородный окрас, асимметричную форму, нечеткие края. Помимо кожного образования возникают признаки общего ухудшения самочувствия – слабость, утомляемость, потеря веса, тошнота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как выглядит на коже укус боррелиозного клеща

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