«Потливость и давление в груди»: кардиолог рассказал, как узнать опасную фибрилляцию предсердий

«Миллионы россиян больны этим недугом и часто даже не догадываются об этом. Фибрилляция предсердий увеличивает риск сердечной недостаточности в три раза, риск инсульта — в пять раз, повышая смертность от сердечно-сосудистых причин в два раза», - рассказал Николай Шлевков порталу Lenta.ru.

Чувство трепета в груди;

Внезапное учащенное сердцебиение (может возникать в состоянии покоя, ночью);

Нерегулярный сердечный ритм (сердце бьется то медленно, то быстро);

Одышка;

Слабость, быстрая утомляемость;

Потливость;

Давление в груди.

Кардиолог Шлевков предупредил россиян, что при возникновении фибрилляции предсердий (также известной как мерцательная аритмия) нужно обязательно обращаться к врачу, проходить необходимое обследование и начинать рекомендованную медиком терапию. Данное нарушение в работе сердца является одной из особенно опасных сердечно-сосудистых патологий – её последствия представляют угрозу для жизни: к ним прежде всего относятся инсульт и сердечная недостаточность.Кардиолог объяснил, как узнать опасную фибрилляцию предсердий. Вот её наиболее частые проявления:Шлевков обратил внимание на то, что иногда мерцательная аритмия протекает бессимптомно. Учитывая это, важно проходить диспансеризацию и регулярно проверять сердце в рамках профилактических обследований, подчеркнул он. Медик добавил, что фибрилляция предсердий нередко выявляется у мужчин трудоспособного возраста.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна брадикардия – замедленное сердцебиение.

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