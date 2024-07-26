«Потливость и давление в груди»: кардиолог рассказал, как узнать опасную фибрилляцию предсердий
Кардиолог Николай Шлевков: фибрилляция предсердий – частая причина инсультов и сердечной недостаточности.
Кардиолог Шлевков предупредил россиян, что при возникновении фибрилляции предсердий (также известной как мерцательная аритмия) нужно обязательно обращаться к врачу, проходить необходимое обследование и начинать рекомендованную медиком терапию. Данное нарушение в работе сердца является одной из особенно опасных сердечно-сосудистых патологий – её последствия представляют угрозу для жизни: к ним прежде всего относятся инсульт и сердечная недостаточность.
«Миллионы россиян больны этим недугом и часто даже не догадываются об этом. Фибрилляция предсердий увеличивает риск сердечной недостаточности в три раза, риск инсульта — в пять раз, повышая смертность от сердечно-сосудистых причин в два раза», - рассказал Николай Шлевков порталу Lenta.ru.
Кардиолог объяснил, как узнать опасную фибрилляцию предсердий. Вот её наиболее частые проявления:
- Чувство трепета в груди;
- Внезапное учащенное сердцебиение (может возникать в состоянии покоя, ночью);
- Нерегулярный сердечный ритм (сердце бьется то медленно, то быстро);
- Одышка;
- Слабость, быстрая утомляемость;
- Потливость;
- Давление в груди.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна брадикардия – замедленное сердцебиение.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Николай Шлевков
Здоровье
врач-кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук
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