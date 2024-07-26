«Потливость и давление в груди»: кардиолог рассказал, как узнать опасную фибрилляцию предсердий

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боль в груди

Кардиолог Николай Шлевков: фибрилляция предсердий – частая причина инсультов и сердечной недостаточности.

Кардиолог Шлевков предупредил россиян, что при возникновении фибрилляции предсердий (также известной как мерцательная аритмия) нужно обязательно обращаться к врачу, проходить необходимое обследование и начинать рекомендованную медиком терапию. Данное нарушение в работе сердца является одной из особенно опасных сердечно-сосудистых патологий – её последствия представляют угрозу для жизни: к ним прежде всего относятся инсульт и сердечная недостаточность.

«Миллионы россиян больны этим недугом и часто даже не догадываются об этом. Фибрилляция предсердий увеличивает риск сердечной недостаточности в три раза, риск инсульта — в пять раз, повышая смертность от сердечно-сосудистых причин в два раза», - рассказал Николай Шлевков порталу Lenta.ru.

Кардиолог объяснил, как узнать опасную фибрилляцию предсердий. Вот её наиболее частые проявления:
  • Чувство трепета в груди;
  • Внезапное учащенное сердцебиение (может возникать в состоянии покоя, ночью);
  • Нерегулярный сердечный ритм (сердце бьется то медленно, то быстро);
  • Одышка;
  • Слабость, быстрая утомляемость;
  • Потливость;
  • Давление в груди.
Шлевков обратил внимание на то, что иногда мерцательная аритмия протекает бессимптомно. Учитывая это, важно проходить диспансеризацию и регулярно проверять сердце в рамках профилактических обследований, подчеркнул он. Медик добавил, что фибрилляция предсердий нередко выявляется у мужчин трудоспособного возраста.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна брадикардия – замедленное сердцебиение.

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Николай Шлевков
Николай Шлевков
Здоровье
врач-кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук
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