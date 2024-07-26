Врач Решетова: интервальное голодание входит в число работающих способов замедлить старение

«Исследования показывают, что программа старения в человеческом организме запускается в среднем в 28-30 лет. Но то, насколько быстро будет стареть человек, зависит от многих условий. В прошлом люди уже к 40-ка годам считались старыми. Сегодня по классификации возрастов Всемирной организации здравоохранения молодостью считается период до 44 лет», - сообщила Решетова KP.RU.

«Польза такого подхода для замедления старения на биологическом уровне доказана, я поддерживаю этот метод. Но! Интервальное голодание подходит не всем. Для принятия решения о нем нужно знать особенности своего организма, не иметь противопоказаний и консультироваться с врачом», - подчеркнула эксперт.

Врач Решетова рассказала в интервью, что научное представление о молодости и старении людей сегодня сильно изменилось. Так, например, молодым считается возраст наступления 40 лет, и довольно много людей, переступивших данный рубеж, выглядят и ощущают себя значительно моложе своих родителей или более далеких предков в этом возрасте. Показатели работы организма и здоровья у тех, кто следит за собой, тоже могут соответствовать параметрам, которые раньше считались только присущими молодости.Медик добавила, что продлению молодости способствуют благополучные условия жизни, доступность медицинских услуг, хорошая стрессоустойчивость, образованность, профилактика болезней, уход за собой. Также эксперт прокомментировала возможность продления молодости с помощью питания. В частности, Инна Решетова обратила внимание на то, что в число работающих способов замедлить старение входит интервальное голодание.Также, добавила врач, для замедления старения имеет значение то, употребляет ли человек в достаточном количестве антиоксиданты и белок. Для этого в рационе питания должны присутствовать разнообразные качественные продукты – источники этих веществ. В то же время важно соблюдать сбалансированность и не злоупотреблять ни тем, ни другим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие специи особенно эффективно поддерживают метаболическое здоровье организма.

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