Снизить уровень сахара в крови помогает обычная вода

«Когда организм пытается вымыть излишки глюкозы с мочой, вам потребуется больше воды для поддержания водного баланса. Также она поможет избавиться от части лишнего сахара», - об этом сообщила ferra.ru, ссылаясь на руководство по правильному питанию Eatwell Guide.

Когда у человека повышает уровень сахара, в организме активизируются процессы, избавляющие его от опасных излишков глюкозы. Одним из таких процессов является учащенное мочеиспускание. Почки начинают интенсивнее производить мочу, вместе с которой тело покидает лишний сахар.Чтобы помочь организму снизить или нормализовать уровень сахара в крови, следует пить обычную воду.В частности, эксперты рекомендуют выпивать 6−8 стаканов жидкости (в течение дня). Если люди с высоким уровнем сахара в крови пьют слишком мало чистой жидкости, их организм становится более склонным к обезвоживанию, что еще больше увеличивает концентрацию глюкозы в кровотоке. Питье воды является эффективным способом помочь почкам снизить уровень глюкозы в крови и одновременно не допустить сгущения крови. У людей, которые выпивают более одного литра воды в день, риск развития диабета 2 типа снижается на 28 процентов.Другой полезный способ снизить уровень сахара в крови – это достаточная физическая активность, занятия спортом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из признаков сахарного диабета является повышенная потливость

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