Снизить уровень сахара в крови помогает обычная вода

346 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-clear-drinking-glass-PCpoG06fcUI
стакан воды в руке

Специалисты называют воду самым доступным напитком для снижения уровня сахара в крови.

Когда у человека повышает уровень сахара, в организме активизируются процессы, избавляющие его от опасных излишков глюкозы. Одним из таких процессов является учащенное мочеиспускание. Почки начинают интенсивнее производить мочу, вместе с которой тело покидает лишний сахар.

Чтобы помочь организму снизить или нормализовать уровень сахара в крови, следует пить обычную воду.

«Когда организм пытается вымыть излишки глюкозы с мочой, вам потребуется больше воды для поддержания водного баланса. Также она поможет избавиться от части лишнего сахара», - об этом сообщила ferra.ru, ссылаясь на руководство по правильному питанию Eatwell Guide.

В частности, эксперты рекомендуют выпивать 6−8 стаканов жидкости (в течение дня). Если люди с высоким уровнем сахара в крови пьют слишком мало чистой жидкости, их организм становится более склонным к обезвоживанию, что еще больше увеличивает концентрацию глюкозы в кровотоке. Питье воды является эффективным способом помочь почкам снизить уровень глюкозы в крови и одновременно не допустить сгущения крови. У людей, которые выпивают более одного литра воды в день, риск развития диабета 2 типа снижается на 28 процентов.

Другой полезный способ снизить уровень сахара в крови – это достаточная физическая активность, занятия спортом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из признаков сахарного диабета является повышенная потливость.

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Теги : снижение сахара в крови, польза воды, защита от диабета
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