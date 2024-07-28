«Сахарный диабет, онкозаболевания»: врач Великанов ответил, что может вызывать гипергидроз

«На возникновение гипергидроза могут влиять такие патологии, как гипертиреоз, сахарный диабет, онкозаболевания, туберкулез, эндокардит, системные грибковые инфекции, поражения нервной системы вследствие перенесенных инсультов или травм», - предупредил Великанов, беседуя с DP.RU

Повышенное потоотделение является нормальной физиологической реакцией организма при целом ряде обстоятельств, включая жару, усиления физических нагрузок, стресс и психоэмоциональное перенапряжение. Кроме того, потливость на уровне гипергидроза естественна в случае гормональных изменений, например, во время менопаузы у женщин.Примерно 30–50% случаев избыточного потоотделения обусловлены наследственностью, констатируют врачи. Но такой врожденный гипергидроз проявляется уже в ранние годы жизни – как правило, при наступлении подросткового возраста.В свою очередь, врач Дмитрий Великанов сообщил в интервью, что повышенная потливость может возникать у человека как симптом, предупреждающий о развитии патологических процессов.Медики советуют обязательно обращаться за обследованием, если замечают, что потоотделение не просто внезапно становится в какие-то моменты крайне избыточным, а также если пот оказывается холодным и липким – это может свидетельствовать о перепадах уровня сахара в крови, эндокринных проблемах. Кроме того, нельзя игнорировать ночную потливость – её заметное усиление свойственно разным заболеваниям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с гепатитом часто не знают о своем заболевании

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