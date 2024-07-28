«Сахарный диабет, онкозаболевания»: врач Великанов ответил, что может вызывать гипергидроз

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повышенная потливость

По словам врача-терапевта Дмитрия Великанова, на возникновение гипергидроза могут влиять серьезные патологии.

Повышенное потоотделение является нормальной физиологической реакцией организма при целом ряде обстоятельств, включая жару, усиления физических нагрузок, стресс и психоэмоциональное перенапряжение. Кроме того, потливость на уровне гипергидроза естественна в случае гормональных изменений, например, во время менопаузы у женщин.

Примерно 30–50% случаев избыточного потоотделения обусловлены наследственностью, констатируют врачи. Но такой врожденный гипергидроз проявляется уже в ранние годы жизни – как правило, при наступлении подросткового возраста.

В свою очередь, врач Дмитрий Великанов сообщил в интервью, что повышенная потливость может возникать у человека как симптом, предупреждающий о развитии патологических процессов.

«На возникновение гипергидроза могут влиять такие патологии, как гипертиреоз, сахарный диабет, онкозаболевания, туберкулез, эндокардит, системные грибковые инфекции, поражения нервной системы вследствие перенесенных инсультов или травм», - предупредил Великанов, беседуя с DP.RU.

Медики советуют обязательно обращаться за обследованием, если замечают, что потоотделение не просто внезапно становится в какие-то моменты крайне избыточным, а также если пот оказывается холодным и липким – это может свидетельствовать о перепадах уровня сахара в крови, эндокринных проблемах. Кроме того, нельзя игнорировать ночную потливость – её заметное усиление свойственно разным заболеваниям.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с гепатитом часто не знают о своем заболевании.

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Дмитрий Великанов
Дмитрий Великанов
Здоровье
врач-терапевт
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Гипергидроз — повышенная потливость
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