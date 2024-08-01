Хирург Каллагов: при развитии рака легкого человека часто долго ничего не беспокоит

«Зачастую бывает, что пациента ничего не беспокоит, а болезнь обнаруживается при случайной диагностике», - поделился врач с « Известиями ».

«Современные технологии позволяют диагностировать рак легких на первой-второй стадии — чем раньше находят болезнь, тем больше шансов на выздоровлении», - сказал он при этом.

Хирург Каллагов рассказал в интервью, что при развитии рака легкого человека часто долго ничего не беспокоит.Каллагов добавил, что фактором возникновения этого вида рака обычно становятся вредные условия работы, возраст (старше 60 лет), курение (в том числе электронных сигарет). Кроме того, рак легкого нередко возникает у пациентов, которые в прошлом уже лечились от какого-нибудь онкологического заболевания.Медик обратил внимание на то, что при выявлении опухоли в легком на раннем этапе её развития возникает очень большая вероятность того, что пациент пойдет на поправку и проживет долгую жизнь.Также хирург посоветовал помнить, что не всегда обнаруженное при проверке пациента новообразование означает именно злокачественную патологию, рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при некоторых видах рака возникает такой неспецифичный симптом как боль в спине

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