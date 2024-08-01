Хирург Каллагов: при развитии рака легкого человека часто долго ничего не беспокоит
Хирург Таймураз Каллагов: такому опасному заболеванию как рак легкого свойственно долгое бессимптомное течение.
Хирург Каллагов рассказал в интервью, что при развитии рака легкого человека часто долго ничего не беспокоит.
«Зачастую бывает, что пациента ничего не беспокоит, а болезнь обнаруживается при случайной диагностике», - поделился врач с «Известиями».
Каллагов добавил, что фактором возникновения этого вида рака обычно становятся вредные условия работы, возраст (старше 60 лет), курение (в том числе электронных сигарет). Кроме того, рак легкого нередко возникает у пациентов, которые в прошлом уже лечились от какого-нибудь онкологического заболевания.
Медик обратил внимание на то, что при выявлении опухоли в легком на раннем этапе её развития возникает очень большая вероятность того, что пациент пойдет на поправку и проживет долгую жизнь.
«Современные технологии позволяют диагностировать рак легких на первой-второй стадии — чем раньше находят болезнь, тем больше шансов на выздоровлении», - сказал он при этом.
Также хирург посоветовал помнить, что не всегда обнаруженное при проверке пациента новообразование означает именно злокачественную патологию, рак.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при некоторых видах рака возникает такой неспецифичный симптом как боль в спине.
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Таймураз Каллагов
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торакальный хирург
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