Онколог Нортон: одним из необычных симптомов рака может быть боль в спине

«Онкологические заболевания на ранних стадиях могут сопровождаться некоторыми необычными симптомами. Одним из них может стать боль в спине, которую обычно не связывают с развитием рака», - констатировала специалист.

«При возникновении на фоне боли в спине таких симптомов, как кашель, боль в груди и одышка, а также кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту», - поделилась советом онколог.

Онколог Нортон рассказала изданию Mirror, что боль в спине может быть одним из необычных симптомов рака, внимание на интервью врача обратил телеканал « 360 ».Мэрилин Нортон добавила, что пациентам с возникающей в спине болью нужно всегда сообщать врачам об этом. Особенно важно информировать медиков о такой боли, если связанный с ней дискомфорт усиливается или проявляется не совсем обычным для человека образом – например, боль возникает по ночам, сохраняется на протяжении долгого времени без тенденции к ослаблению, ощущается так, как не ощущалась раньше, возникает наряду с другими неблагополучными признаками.По словам врача, такой симптом возможен в случаях опухолей матки, почек, простаты, яичек, легких, молочной железы, спинного мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли меланома возникать на коже без родинок.

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