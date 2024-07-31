Онколог Нортон: одним из необычных симптомов рака может быть боль в спине
Онколог Мэрилин Нортон: боль в спине может возникать при некоторых видах рака, например, при раке почек, простаты или молочной железы.
Онколог Нортон рассказала изданию Mirror, что боль в спине может быть одним из необычных симптомов рака, внимание на интервью врача обратил телеканал «360».
«Онкологические заболевания на ранних стадиях могут сопровождаться некоторыми необычными симптомами. Одним из них может стать боль в спине, которую обычно не связывают с развитием рака», - констатировала специалист.
Мэрилин Нортон добавила, что пациентам с возникающей в спине болью нужно всегда сообщать врачам об этом. Особенно важно информировать медиков о такой боли, если связанный с ней дискомфорт усиливается или проявляется не совсем обычным для человека образом – например, боль возникает по ночам, сохраняется на протяжении долгого времени без тенденции к ослаблению, ощущается так, как не ощущалась раньше, возникает наряду с другими неблагополучными признаками.
«При возникновении на фоне боли в спине таких симптомов, как кашель, боль в груди и одышка, а также кровотечение, необъяснимая потеря веса, боли в животе и чувство усталости, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту», - поделилась советом онколог.
Какие виды рака могут проявляться болью в спине? По словам врача, такой симптом возможен в случаях опухолей матки, почек, простаты, яичек, легких, молочной железы, спинного мозга.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли меланома возникать на коже без родинок.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий