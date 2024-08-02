Эксперт Ефимочкина: при болезнях кишечника и диабете лучше избегать арбузов, нутрициолог Строков объяснил, почему арбуз полезен гипертоникам

"Арбуз — это сочный и освежающий фрукт, который не только приятен на вкус, но и полезен для здоровья. В основном состоящий из воды (почти на 90%), арбуз идеально подходит для утоления жажды в жаркую погоду. Он также содержит некоторое количество витаминов и минералов, таких как витамин С и витамин А, которые важны для поддержания иммунной системы и здоровья кожи соответственно", - говорит Строков.

"Арбуз также может быть полезен для контроля артериального давления благодаря содержанию ликопина — антиоксиданта, который связан с улучшением сердечно-сосудистого здоровья и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний".

На пресс-конференции, которая состоялась 2 августа в пресс-центреотметила, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом или ограничениями почечной функции следует ограничить потребление арбузов.Выбор рациона для таких пациентов должен быть согласован с лечащим врачом, учитывая индивидуальные особенности заболевания.Кроме того, эксперт предупреждает о рисках приобретения разрезанных арбузов в магазинах из-за потенциальной недостаточной гигиены при нарезке. Ефимочкина рекомендует выбирать арбузы с ярким рисунком, светлым пятном, без повреждений и трещин. Разрезанный арбуз также должен быть в хорошем состоянии.В определении дневной нормы потребления арбуза рекомендуется употреблять до 700-800 г, учитывая, что это продукт с высоким содержанием углеводов и низкой калорийностью. Арбуз в основном состоит из воды с небольшим количеством клетчатки, поэтому важно осознанно подходить к его употреблению — например, использовать его как десерт или перекус.Специалист также отмечает, что арбузная диета не является полезной в долгосрочной перспективе, однако можно разрешить себе один разгрузочный день на арбузах. При выборе дыни также важно обратить внимание на её запах для обеспечения свежести и качества продукта.почему в арбузе больше пользы, чем вреда.Важным аспектом арбуза является его низкая калорийность при высоком содержании воды и клетчатки. Это делает его отличным выбором для людей, следящих за своим весом или придерживающихся диет с ограничением калорий. Клетчатка, содержащаяся в арбузе, способствуетВажно отметить, что употребление арбуза следуетРекомендуется консультироваться с врачом, чтобы узнать, подходит ли арбуз вам как часть здорового рациона и образа жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе периодического недоедания.

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