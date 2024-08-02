«Гепатит и болезни сердца»: врач Козловская назвала опасные причины упадка энергии
Врач Елена Козловская заявила, что отсутствие тонуса наблюдается при ряде серьезных заболеваний.
Врач Козловская посоветовала россиянам при появлении нетипичной, слишком часто ощущаемой усталости обратиться к терапевту, проконсультироваться и при необходимости сдать назначенные анализы. Она отметила, что у такого упадка энергии могут быт опасные причины в виде патологий, развивающихся в организме без проявления специфических признаков и «маскирующихся» под обычное переутомление. В частности, это могут быть гепатит, болезни сердца или диабет.
«Например, при сердечной недостаточности сердце менее эффективно перекачивает насыщенную кислородом кровь к мышцам и другим тканям организма. В результате даже обычные повседневные действия, такие как ходьба пешком или перенос продуктов из машины, могут стать затруднительными», - поделилась эксперт с «Вечерней Москвой».
В случае гепатита, добавила врач, воспаляется печень, из-за чего ухудшается её функция органа-фильтра. Потенциально вредных и токсичных компонентов в крови становится больше, и это негативно влияет на работу организма, провоцируя упадок энергии.
При диабете ощущение потери энергии возникает из-за нарушения процессов поступления сахара в клетки. Кроме того, чувство постоянной нехватки сил свойственно анемии, часто возникающей из-за железодефицита, но и не только из-за него.
Также усталость и слабость характерны для гипотиреоза – заболевания щитовидной железы.
«Гормоны щитовидной железы контролируют метаболизм, и когда они не вырабатываются в достаточном количестве, могут появиться симптомы усталости, увеличения веса и ощущение холода», - пояснила врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапные проблемы с суставами могут возникать из-за болезни печени.
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Елена Козловская
Здоровье
врач-эндокринолог
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