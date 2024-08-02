«Гепатит и болезни сердца»: врач Козловская назвала опасные причины упадка энергии

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усталость

Врач Елена Козловская заявила, что отсутствие тонуса наблюдается при ряде серьезных заболеваний.

Врач Козловская посоветовала россиянам при появлении нетипичной, слишком часто ощущаемой усталости обратиться к терапевту, проконсультироваться и при необходимости сдать назначенные анализы. Она отметила, что у такого упадка энергии могут быт опасные причины в виде патологий, развивающихся в организме без проявления специфических признаков и «маскирующихся» под обычное переутомление. В частности, это могут быть гепатит, болезни сердца или диабет.

«Например, при сердечной недостаточности сердце менее эффективно перекачивает насыщенную кислородом кровь к мышцам и другим тканям организма. В результате даже обычные повседневные действия, такие как ходьба пешком или перенос продуктов из машины, могут стать затруднительными», - поделилась эксперт с «Вечерней Москвой».

В случае гепатита, добавила врач, воспаляется печень, из-за чего ухудшается её функция органа-фильтра. Потенциально вредных и токсичных компонентов в крови становится больше, и это негативно влияет на работу организма, провоцируя упадок энергии.

При диабете ощущение потери энергии возникает из-за нарушения процессов поступления сахара в клетки. Кроме того, чувство постоянной нехватки сил свойственно анемии, часто возникающей из-за железодефицита, но и не только из-за него.

Также усталость и слабость характерны для гипотиреоза – заболевания щитовидной железы.

«Гормоны щитовидной железы контролируют метаболизм, и когда они не вырабатываются в достаточном количестве, могут появиться симптомы усталости, увеличения веса и ощущение холода», - пояснила врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапные проблемы с суставами могут возникать из-за болезни печени.

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Елена Козловская
Елена Козловская
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : причины усталости, признаки болезней, Елена Козловская
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