«Гепатит и болезни сердца»: врач Козловская назвала опасные причины упадка энергии

«Например, при сердечной недостаточности сердце менее эффективно перекачивает насыщенную кислородом кровь к мышцам и другим тканям организма. В результате даже обычные повседневные действия, такие как ходьба пешком или перенос продуктов из машины, могут стать затруднительными», - поделилась эксперт с « Вечерней Москвой ».

«Гормоны щитовидной железы контролируют метаболизм, и когда они не вырабатываются в достаточном количестве, могут появиться симптомы усталости, увеличения веса и ощущение холода», - пояснила врач.

Врач Козловская посоветовала россиянам при появлении нетипичной, слишком часто ощущаемой усталости обратиться к терапевту, проконсультироваться и при необходимости сдать назначенные анализы. Она отметила, что у такого упадка энергии могут быт опасные причины в виде патологий, развивающихся в организме без проявления специфических признаков и «маскирующихся» под обычное переутомление. В частности, это могут быть гепатит, болезни сердца или диабет.В случае гепатита, добавила врач, воспаляется печень, из-за чего ухудшается её функция органа-фильтра. Потенциально вредных и токсичных компонентов в крови становится больше, и это негативно влияет на работу организма, провоцируя упадок энергии.При диабете ощущение потери энергии возникает из-за нарушения процессов поступления сахара в клетки. Кроме того, чувство постоянной нехватки сил свойственно анемии, часто возникающей из-за железодефицита, но и не только из-за него.Также усталость и слабость характерны для гипотиреоза – заболевания щитовидной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапные проблемы с суставами могут возникать из-за болезни печени

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