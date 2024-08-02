Остеопат Галкин: внезапная боль в суставах может возникнуть из-за болезни печени

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суставная боль

Остеопат Андрей Галкин: возникающие ни с того ни с сего проблемы с суставами могут указывать на заболевание печени.

Остеопат Галкин сообщил, что внезапная боль в суставах (как и их нарушенная подвижность) – это один из вероятных симптомов болезни печени.

«Если у вас ни с того ни с сего начали болеть суставы и появились проблемы с их подвижностью — это серьезный повод задуматься не только о стандартной диагностике, но и о проверке печени», - сказал специалист в комментарии «Газете.Ru».

Он пояснил, что чаще всего внезапно возникающие суставные проблемы бывают обусловлены холестазом – синдромом, обусловленным застоем желчи. В случае этого нарушения замедляется (вплоть до полного прекращения) процесс выведения токсинов, а также значительно ухудшается усвояемость витаминов К, Е и D, крайне важных для работы иммунитета. В результате организм становится более подверженным поражению инфекциями, грибками и бактериями, которые в том числе ухудшают состояние суставов.

Галкин пояснил, что предотвратить данную проблему помогает нормализация проходимости желчи и оздоровление печени. Конкретные способы добиться этого должен рекомендовать лечащий врач – на их выбор влияют разные факторы, включая общее состояние пациента и тяжесть его отклонений. В качестве универсальной меры остеопат назвал коррекцию питания.

«Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи. Это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи», - уточнил он.

Кроме того, для поддержания здоровья суставов важны регулярные простые физнагрузки.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при проблемах с печенью человека могут преследовать кошмарные сновидения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Галкин
Андрей Галкин
Здоровье
остеопат, мануальный терапевт
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Теги : боль в суставах, проблемы с печенью, Андрей Галкин
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