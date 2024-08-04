Врач Филева назвала опасные симптомы, которые говорят о раке, онколог Воробьев перечислил редкие признаки онкологии

"Рак легких может проявляться в различных формах и с разной симптоматикой. Хотя многие признаки рак легких могут быть схожи с симптомами более распространенных заболеваний, есть и редкие и необычные признаки, на которые стоит обратить внимание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Высокий уровень кальция в крови, называемый гиперкальциемией, может возникать при раке легких, особенно при наличии опухолевых клеток, которые выделяют вещества, способствующие высвобождению кальция из костей".

"Иногда рак легких может вызывать тромбофлебит (воспаление вен с образованием тромба), что может проявляться в виде боли, отечности и покраснения в области пораженной вены".

"Если у вас есть подозрения на рак легких или вы испытываете необычные симптомы, важно обратиться к врачу для проведения диагностики и получения профессиональной консультации".

Причина такой высокой смертности кроется в том, что на ранних стадиях болезнь практически не имеет выраженных симптомов. Основным фактором риска для рака легких является курение, включая пассивное, которое увеличивает риск развития заболевания на 20-30%.Онколог Надежда Подкорытова подчеркнула, что наличие определенных генетических мутаций может значительно повысить риск возникновения рака легких. Наличие случаев рака в семейной истории также может свидетельствовать о генетической предрасположенности к этому заболеванию.По словам врача Александры Филевой, на начальных стадиях рак легких зачастую не проявляет симптомов. Первый дискомфорт обычно возникает только на второй стадии, когда опухоль может достигать размеров до 6 см.Признаки злокачественного новообразования включают кашель, который не проходит несколько недель, одышку при обычных физических нагрузках, боли в груди, отеки рук или головы, а также хриплый или сиплый голос.Этот синдром вызван опухолью, которая растет в верхней части легкого (в области, называемой верхушкой легкого). Он может вызывать боль в плече, слабость и атрофию мышц руки, а также синдром Хорнера (опущение верхнего века, уменьшение размера зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица).Это группа симптомов, которые могут возникать в результате онкологического заболевания. Например, рак легких может вызывать неврологические расстройства, такие как синдром Ламберта-Итона, который вызывает мышечную слабость и утомляемость, или синдром гипонатриемии, который может проявляться головной болью, спутанностью сознания и судорогами.В некоторых случаях рак легких может вызывать ухудшение зрения, удвоение изображения или другие офтальмологические симптомы, которые могут быть связаны с метастазированием в глаза или с поражением нервов.Ранее МедикФорум писал о признаках заболеваниях печени.

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