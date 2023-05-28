Онколог Воробьев назвал основные и редкие симптомы рака легких - "не тяните с походом к врачу"

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Онколог Воробьев назвал основные и редкие симптомы рака легких - "не тяните с походом к врачу"


Рак легких является одним из наиболее распространенных и серьезных видов рака, и, к сожалению, на ранних стадиях обычно нет никаких признаков или симптомов. Симптомы обычно развиваются по мере прогрессирования заболевания.


Как и при любом раке, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем успешнее будет лечение.

Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум перечислил «ключевые симптомы», на которые следует обратить внимание:

  • кашель, который не проходит через три недели;
  • продолжительный кашель, который ухудшается;
  • инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться;
  • кашель с кровью;
  • боль при дыхании или кашле;
  • постоянная одышка;
  • постоянная усталость или недостаток энергии;
  • потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.
Менее распространенные симптомы, которые могут появиться, включают:
  • изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше;
  • затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании;
  • хрипы;
  • отек лица или шеи;
  • постоянная боль в груди или плече.

"Если у вас есть какие-либо основные симптомы рака легких или какие-либо менее распространенные симптомы, не тяните с походом к врачу", - советует Воробьев.


Хотя большинство случаев рака легких вызвано курением, у людей, которые никогда не курили, также может развиться это заболевание.


Онколог Воробьев: симптомы рака легких можно заметить на руке


«Курение сигарет является самым большим фактором риска развития рака легких. На него приходится более 7 из 10 случаев. Табачный дым содержит более 60 различных токсичных веществ, которые, как известно, являются канцерогенными. Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у того, кто не курит».



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