Онколог Воробьев назвал основные и редкие симптомы рака легких - "не тяните с походом к врачу"

кашель, который не проходит через три недели;

продолжительный кашель, который ухудшается;

инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться;

кашель с кровью;

боль при дыхании или кашле;

постоянная одышка;

постоянная усталость или недостаток энергии;

потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше;

затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании;

хрипы;

отек лица или шеи;

постоянная боль в груди или плече.

"Если у вас есть какие-либо основные симптомы рака легких или какие-либо менее распространенные симптомы, не тяните с походом к врачу", - советует Воробьев.

«Курение сигарет является самым большим фактором риска развития рака легких. На него приходится более 7 из 10 случаев. Табачный дым содержит более 60 различных токсичных веществ, которые, как известно, являются канцерогенными. Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у того, кто не курит».

Как и при любом раке, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем успешнее будет лечение.Хотя большинство случаев рака легких вызвано курением,Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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