Онколог Воробьев назвал основные и редкие симптомы рака легких - "не тяните с походом к врачу"
Рак легких является одним из наиболее распространенных и серьезных видов рака, и, к сожалению, на ранних стадиях обычно нет никаких признаков или симптомов. Симптомы обычно развиваются по мере прогрессирования заболевания.
Как и при любом раке, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем успешнее будет лечение.
Врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум перечислил «ключевые симптомы», на которые следует обратить внимание:
- кашель, который не проходит через три недели;
- продолжительный кашель, который ухудшается;
- инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться;
- кашель с кровью;
- боль при дыхании или кашле;
- постоянная одышка;
- постоянная усталость или недостаток энергии;
- потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.
- изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше;
- затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании;
- хрипы;
- отек лица или шеи;
- постоянная боль в груди или плече.
"Если у вас есть какие-либо основные симптомы рака легких или какие-либо менее распространенные симптомы, не тяните с походом к врачу", - советует Воробьев.
Хотя большинство случаев рака легких вызвано курением, у людей, которые никогда не курили, также может развиться это заболевание.
«Курение сигарет является самым большим фактором риска развития рака легких. На него приходится более 7 из 10 случаев. Табачный дым содержит более 60 различных токсичных веществ, которые, как известно, являются канцерогенными. Если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у того, кто не курит».
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