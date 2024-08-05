«Забывчивость и плохой сон»: хирург Руденко указал на признаки окклюзии сонной артерии

«Когда атеросклеротическая бляшка постепенно растет и полностью перекрывает сонную артерию, кровоснабжение головного мозга перестраивается. Образуется обходное кровообращение, и клетки мозга адаптируются к новым условиям, привыкая к недостатку кислорода и питательных веществ – это проявляется в незначительных нарушениях памяти, снижении реакции и работоспособности», - поделился врач с « Лентой.ру ».

Хирург Руденко напомнил, что подобное перекрытие бляшкой сонной артерии известно как окклюзия – это очень серьезное нарушение, из-за которого повышается риск угрожающих жизни состояний. Примерно треть всех возникающих инсультов обусловлены именно развитием окклюзии сонной артерии.Руденко добавил, что возникающая в сонной артерии атеросклеротическая бляшка растет и по мере роста оказывает все более значительное влияние на идущий через артерию к головному мозгу кровоток. Когда кровоснабжение мозга только начинает меняться, возникают симптомы, которые обычно связывают с другими состояниями. Со временем организм адаптируется к такому нарушению и меняет обеспечение мозга кровью. Врач отметил: забывчивость, плохой сон, головокружение – все это может указывать на перекрытие сонной артерии.Также хирург Руденко назвал другие признаки окклюзии сонной артерии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на оторвавшийся тромб.

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