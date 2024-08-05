Нарколог Масякин: безалкогольные вино и пиво неприемлемы при лечении зависимости

«Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости», - сказал Антон Масякин.

По словам нарколога Масякина, при лечении алкоголизма неприемлемо употребление безалкогольных напитков. Об этом специалист рассказал в интервью РИА Новости . Медик отметил, что для людей с алкогольной зависимостью такие напитки опасны как возможный триггер срыва и возвращения к патологическому употреблению спиртного.Нарколог добавил, что запах и вкус безалкогольных напитков повторяет алкогольные – все это может напомнить человеку, какие ощущения он получал при злоупотреблении спиртным, и подтолкнуть его к новой выпивке вместо сдержанности. Врач подчеркнул, что безалкогольные напитки не применяются как средство, помогающее лечению зависимости. Для человека с зависимостью в прошлом безалкогольные пиво и вино как альтернатива алкоголю не допустимы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в организме могут вызывать обостренную тягу к сладкому.

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