Нарколог Масякин: безалкогольные вино и пиво неприемлемы при лечении зависимости

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бокал вина

Психиатр-нарколог Антон Масякин: людям, которые проходят лечение от алкоголизма, противопоказаны безалкогольное пиво и вино.

По словам нарколога Масякина, при лечении алкоголизма неприемлемо употребление безалкогольных напитков. Об этом специалист рассказал в интервью РИА Новости. Медик отметил, что для людей с алкогольной зависимостью такие напитки опасны как возможный триггер срыва и возвращения к патологическому употреблению спиртного.

«Безалкогольное пиво и вино нельзя применять при лечении алкоголизма, поскольку вид и вкус могут спровоцировать возврат зависимости», - сказал Антон Масякин.

Нарколог добавил, что запах и вкус безалкогольных напитков повторяет алкогольные – все это может напомнить человеку, какие ощущения он получал при злоупотреблении спиртным, и подтолкнуть его к новой выпивке вместо сдержанности. Врач подчеркнул, что безалкогольные напитки не применяются как средство, помогающее лечению зависимости. Для человека с зависимостью в прошлом безалкогольные пиво и вино как альтернатива алкоголю не допустимы.

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Антон Масякин
Антон Масякин
ЗОЖ
главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы
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