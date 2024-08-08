«Головокружение и шум в ушах»: врач Щипицина рассказала, как проявляется тихий инсульт

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плохое самочувствие

Невролог Наталья Щипицина: тихий инсульт возникает как последствие временного нарушения мозгового кровообращения.

Развитие инсульта чаще всего происходит в связи с ишемией – закупоркой сосудов, питающих мозг кровью. Такую закупорку вызывают тромбы – сгустки крови, которые могут раствориться спустя время. В результате такой временной ишемии и возникает тихий инсульт, представляющий собой преходящее нарушение мозгового кровообращения. Его последствия обычно не столь драматичны, как при «классическом» инсульте, но даже такое непродолжительное нарушение требует внимания и обследования у врачей.

Невролог Щипицина, рассказавшая об этом РИА Новости, объяснила, как может проявляться тихий инсульт.

«Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения, эпизоды нарушения речи», - перечислила врач.

Также, добавила Щипицина,   человека с тихим инсультом могут возникать кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях. Данный симптом может говорить о том, что в головном мозге уже возник очаг ишемии.

Кроме того, заподозрить возникновение тихого инсульта можно в случае гипертонического криза – крайне резкого подъема артериального давления (выше, чем 140 на 190).

Невролог подчеркнула, что такой инсульт, несмотря на следующее за ним восстановление нормального самочувствия, требует обращения к врачам и наблюдения за пациентом в течение суток. Подобное временное нарушение мозгового кровообращения часто возникает как предшественник настоящего инсульта – человек с этой проблемой должен пройти определенные обследования.

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Наталья Щипицина
Наталья Щипицина
Здоровье
врач-невролог, рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : тихие инсульты, признаки заболевания, Наталья Щипицина