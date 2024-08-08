«Головокружение и шум в ушах»: врач Щипицина рассказала, как проявляется тихий инсульт

«Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения, эпизоды нарушения речи», - перечислила врач.

Развитие инсульта чаще всего происходит в связи с ишемией – закупоркой сосудов, питающих мозг кровью. Такую закупорку вызывают тромбы – сгустки крови, которые могут раствориться спустя время. В результате такой временной ишемии и возникает тихий инсульт, представляющий собой преходящее нарушение мозгового кровообращения. Его последствия обычно не столь драматичны, как при «классическом» инсульте, но даже такое непродолжительное нарушение требует внимания и обследования у врачей.Невролог Щипицина, рассказавшая об этом РИА Новости , объяснила, как может проявляться тихий инсульт.Также, добавила Щипицина, человека с тихим инсультом могут возникать кратковременное онемение рук, ног или слабость в конечностях. Данный симптом может говорить о том, что в головном мозге уже возник очаг ишемии.Кроме того, заподозрить возникновение тихого инсульта можно в случае гипертонического криза – крайне резкого подъема артериального давления (выше, чем 140 на 190).Невролог подчеркнула, что такой инсульт, несмотря на следующее за ним восстановление нормального самочувствия, требует обращения к врачам и наблюдения за пациентом в течение суток. Подобное временное нарушение мозгового кровообращения часто возникает как предшественник настоящего инсульта – человек с этой проблемой должен пройти определенные обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое эмфизема и почему она возникает

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.