Онколог Черемушкин: головная боль может быть одним из проявлений рака головного мозга

«Головная боль определяется либо раздражением оболочек, где есть нервные окончания, либо, если мы говорим о раке, прямым воздействием опухоли на окончания, которые обладают чувствительным компонентом», - констатировал онколог в комментарии NEWS.ru

Онколог Черемушкин заявил, что головная боль является «универсальным симптомом» – она может возникать как реакция на стресс или физическое переутомление, недосып, плохую погоду, гормональные колебания и так далее. Кроме того, она способна оказаться симптомом разных заболеваний.Головная боль может быть одним из проявлений рака головного мозга, обратил внимание врач.Евгений Черемушкин отметил, что на начальном этапе развития опухоли в мозге могут возникать проблемы с координацией, зрением, слухом.Также случаются эпизоды заторможенности или головокружения. При наличии этих симптомов нужно как можно быстрее обратиться к врачу, посоветовал онколог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое тихий инсульт и по каким признакам его можно узнать

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