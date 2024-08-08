«Может говорить о диабете»: дерматолог Набатникова посоветовала следить за кожей на локтях

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локти

Дерматолог Надежда Набатникова: изменения с кожей на локтях могут говорить о развитии тех или иных патологий.

Дерматолог Набатникова посоветовала россиянам следить за кожей на локтях – её состояние является своеобразным барометром для здоровья. По словам специалиста, с ней могут происходить разные изменения, включая растяжение, потемнение или покраснение, деформация структуры – все это может быть последствием процессов, вызываемых разными заболеваниями.

В частности, ухудшение состояния кожи на локтях может говорить о диабете, уточнила эксперт.

«При сахарном диабете и предрасположенности к нему кожа начинает темнеть или становиться серой в области сгиба локтя, а складки в этом месте могут превращаться в более выраженные», - поделилась Набатникова с «Доктором 24».

Шершавость локтей, добавила дерматолог, бывает проявлением дефицита витаминов (конкретно, A и E). Чтобы восполнить в организме их уровень, медик посоветовала включать в рацион такие продукты как печень трески, жирная рыба, говядина.

Также Набатникова обратила внимание на то, что по состоянию кожи на локтях можно узнать о наличии псориаза.
 
«При псориазе на этой части рук появляются красно-розовые высыпания с чешуйками, которые могут сливаться и создавать зудящую корку», - предупредила дерматолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии вызывают ощущение потемнения в глазах и головокружения при вставании.

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Надежда Набатникова
Надежда Набатникова
Здоровье
дерматолог, косметолог, вице-президент Ассоциации по изучению псориаза
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Теги : локти, признаки болезней, Надежда Набатникова