«Может говорить о ряде патологий»: врач Акимов назвал потемнение в глазах сигналом о деменции

282 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-man-having-headache-white-shirt-looking-fatigued_15407036.htm#page=5&query=fatigue&position=17&from_view=search&track=sph&uuid=320ab4d0-58d1-4f70-aca0-20c230e50218
головокружение

Эффект потемнения в глазах при подъеме может быть связан с предрасположенностью к деменцию, а также может возникать при других болезнях, заявил врач Виталий Акимов.

Невролог Акимов констатировал в разговоре с «Газете.Ru»:

«Если при резком подъеме с кровати или со стула у человека темнеет в глазах, то это может говорить о ряде патологий».

Какие проблемы со здоровьем могут проявляться подобным образом:
  • Болезни сердца (ишемия сердца или сердечная недостаточность).
  • Обезвоживание;
  • Эндокринные нарушения (болезни щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность, гипогликемия).
Также, добавил Акимов, потемнение в глазах может говорить о болезнях нервной системы. В частности, это может быть сигналом о деменции, о болезни Паркинсона.

В то же время врач обрати внимание на то, что наиболее часто в глазах при подъеме темнеет из-за снижения артериального давления, происходящего в такой момент.

«Этот феномен называется ортостатическая гипотензия. Кроме нечеткости зрения и головокружения могут возникать слабость, предобморочное или обморочное состояние, спутанность сознания. Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу», - дал совет невролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы возникают при тихом инсульте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виталий Акимов
Виталий Акимов
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Неочевидным признаком инсульта может быть нарушенное дыхание во сне
Опасная причина нарушений дыхания во сне
Врач: сонливость при употреблении кофе может говорить о болезнях
Теги : признаки болезней, плохое самочувствие, Виталий Акимов