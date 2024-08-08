«Может говорить о ряде патологий»: врач Акимов назвал потемнение в глазах сигналом о деменции
Эффект потемнения в глазах при подъеме может быть связан с предрасположенностью к деменцию, а также может возникать при других болезнях, заявил врач Виталий Акимов.
Невролог Акимов констатировал в разговоре с «Газете.Ru»:
«Если при резком подъеме с кровати или со стула у человека темнеет в глазах, то это может говорить о ряде патологий».
Какие проблемы со здоровьем могут проявляться подобным образом:
- Болезни сердца (ишемия сердца или сердечная недостаточность).
- Обезвоживание;
- Эндокринные нарушения (болезни щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность, гипогликемия).
В то же время врач обрати внимание на то, что наиболее часто в глазах при подъеме темнеет из-за снижения артериального давления, происходящего в такой момент.
«Этот феномен называется ортостатическая гипотензия. Кроме нечеткости зрения и головокружения могут возникать слабость, предобморочное или обморочное состояние, спутанность сознания. Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу», - дал совет невролог.
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Виталий Акимов
Здоровье
врач-невролог
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