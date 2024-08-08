«Может говорить о ряде патологий»: врач Акимов назвал потемнение в глазах сигналом о деменции

«Если при резком подъеме с кровати или со стула у человека темнеет в глазах, то это может говорить о ряде патологий».

Болезни сердца (ишемия сердца или сердечная недостаточность).

Обезвоживание;

Эндокринные нарушения (болезни щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность, гипогликемия).

«Этот феномен называется ортостатическая гипотензия. Кроме нечеткости зрения и головокружения могут возникать слабость, предобморочное или обморочное состояние, спутанность сознания. Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу», - дал совет невролог.

Невролог Акимов констатировал в разговоре с « Газете.Ru »:Какие проблемы со здоровьем могут проявляться подобным образом:Также, добавил Акимов, потемнение в глазах может говорить о болезнях нервной системы. В частности, это может быть сигналом о деменции, о болезни Паркинсона.В то же время врач обрати внимание на то, что наиболее часто в глазах при подъеме темнеет из-за снижения артериального давления, происходящего в такой момент.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы возникают при тихом инсульте.

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