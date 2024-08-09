«Вода с тмином»: названы напитки на замену кофе для уменьшения жира на животе

«В исследованиях, проведенных Национальными институтами здравоохранения, было обнаружено, что употребление четырех чашек зеленого чая каждый день снижает массу тела и помогает убрать жир на животе», - рассказали эксперты Pronews.gr.

Исследователи назвали напитки на замену традиционным кофе и черному чаю по утрам, которые могут быть полезными для избавления от лишнего жира на животе. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на греческих специалистов, чьи доводы опубликовал портал Pronews.gr.Этот напиток, способный стать хорошей альтернативой утреннему кофе, обладает способностью ускорять обмен веществ (что и способствует более интенсивному расходованию жира на производство энергии). В составе напитка присутствует много веществ, активизирующих процессы метаболизма, а также антиоксиданты, благотворно влияющие на иммунную систему. Готовится он путем кипячения семян тмина в воде.Многие ученые и медики убеждены: по утрам для «пробуждения» организма нужно пить именно зеленый чай, а не кофе – чай в этом плане гораздо эффективнее. Он также интенсифицирует обмен веществ в организме, что сопровождается жиросжигающим эффектом.Насыщенная витамином С и антиоксидантами, такая вода улучшает функционирование иммунной системы. Благодаря хорошо работающей иммунной системе организма в нем нормализуются все физиологические процессы, включая жирообмен. В результате жир не накапливается, а расходуется, особенно когда человек физически активен или занимается умственной деятельностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают меньше есть и за счет этого худеть.

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