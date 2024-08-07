«Эффективно для похудения»: врач Гладышев поделился способами меньше есть

77 Фото: https://unsplash.com/photos/a-person-holding-a-plate-with-a-sandwich-on-it-xs2rdwVoqks
переедание

Врач-психотерапевт Олег Гладышев: для снижения аппетита эффективно использовать посуду синего цвета.

Врач Гладышев поделился с «Газетой.Ru» способами меньше есть. В частности, он назвал хорошим способом сократить калорийность суточного рациона использование квадратной синей посуды.

«Использование квадратной синей посуды помогает людям съедать на 500 килокалорий в день меньше», - констатировал медик.

Гладышев пояснил: синий цвет оказывает успокаивающее действие, что эффективно для ослабления чувства голода, аппетита. Если при этом используется тарелка квадратной формы, то люди кладут в нее меньше еды по сравнению с круглой.

Специалист добавил, что для уменьшения количества употребляемой за день пищи и похудения следует использовать небольшие тарелки и столовые приборы.

Другим эффективным способом меньше есть врач назвал отказ от продуктов белого цвета.

«Важно убрать со стола все белые продукты – белый сахар, белую муку, белый рис, белый хлеб, соль. Эти продукты содержат компоненты (например, простые углеводы), усиливают аппетит», - поделился он.

Гладышев обратил внимание на то, что склонность к перееданию часто бывает сопряжена с  психоэмоциональной нестабильностью. Чтобы ест меньше, важно иметь крепкие нервы и душевное спокойствие – это значительно улучшает контроль над пищевыми привычками.

«Нужно повышать стрессоустойчивость, уметь находить позитивное даже в малом и найти увлечение, которое бы могло отвлечь вас от еды», – заключил врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, влияет ли пиво на склонность к ожирению.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олег Гладышев
Олег Гладышев
ЗОЖ
врач-психотерапевт
Читать MedikForum.ru в
Ученые рассказали, как есть меньше сладкого
Евгений Леонов-Гладышев пытается вернуть речь после комы
Больного Евгения Леонова-Гладышева заперли в квартире
Теги : способы похудения, советы врачей, Олег Гладышев