«Могут привести к остановке сердца»: кардиолог Платонова назвала особенно опасные виды аритмии

«Есть ряд аритмий, которые угрожают жизни пациента. Например, желудочковые нарушения ритма могут привести к потере сознания и даже остановке сердца. При наджелудочковых нарушениях (фибрилляции и трепетании предсердий) в полостях сердца образуются тромбы. Попадая в кровоток они перекрывают доступ крови к головному мозгу, кишечнику, почкам», - рассказала медик порталу «Доктор Питер».

«Опасно, если на фоне симптомов аритмии понижается давление. Это повод срочно обратиться за медицинской помощью», - поделилась врач.

Кардиолог Платонова напомнила, что аритмия является нарушением в работе сердца – конкретно его ритма и проводимости. По словам врача, медицине известны многообразные виды аритмии, которые возникают как вследствие внутрисердечной патологии, так и под влиянием стресса или других заболеваний. В частности, к нарушению сердечного ритма ведут болезни щитовидной железы или состояния, обусловленные интоксикацией организма.Что касается нарушений сердечно-сосудистой системы, аритмию могут провоцировать гипертоническая болезнь, ИБС (ишемическая болезнь сердца), воспалительные заболевания сердца. Кроме того, появление аритмии у человека может обясняться наследственностью.Кардиолог Платонова назвала особенно опасные виды аритмии, последствием которых могут быть состояния, угрожающие жизни человека.Обычно это учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение. Пациенты говорят: сердце «дрожит», «замирает», «кувыркается». Также они чувствуют слабость, головокружение, ощущение нехватки воздуха, испытывают обморочные состояния.Людям с аритмией нужно обязательно обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать потемнение в глазах при вставании на ноги.

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