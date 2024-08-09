«Могут привести к остановке сердца»: кардиолог Платонова назвала особенно опасные виды аритмии
Кардиолог Наталья Платонова: последствием некоторых сердечных аритмий становятся инсульты и смерть человека.
Кардиолог Платонова напомнила, что аритмия является нарушением в работе сердца – конкретно его ритма и проводимости. По словам врача, медицине известны многообразные виды аритмии, которые возникают как вследствие внутрисердечной патологии, так и под влиянием стресса или других заболеваний. В частности, к нарушению сердечного ритма ведут болезни щитовидной железы или состояния, обусловленные интоксикацией организма.
Что касается нарушений сердечно-сосудистой системы, аритмию могут провоцировать гипертоническая болезнь, ИБС (ишемическая болезнь сердца), воспалительные заболевания сердца. Кроме того, появление аритмии у человека может обясняться наследственностью.
Кардиолог Платонова назвала особенно опасные виды аритмии, последствием которых могут быть состояния, угрожающие жизни человека.
«Есть ряд аритмий, которые угрожают жизни пациента. Например, желудочковые нарушения ритма могут привести к потере сознания и даже остановке сердца. При наджелудочковых нарушениях (фибрилляции и трепетании предсердий) в полостях сердца образуются тромбы. Попадая в кровоток они перекрывают доступ крови к головному мозгу, кишечнику, почкам», - рассказала медик порталу «Доктор Питер».
Какие симптомы указывают на аритмию. Обычно это учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение. Пациенты говорят: сердце «дрожит», «замирает», «кувыркается». Также они чувствуют слабость, головокружение, ощущение нехватки воздуха, испытывают обморочные состояния.
Людям с аритмией нужно обязательно обследоваться.
«Опасно, если на фоне симптомов аритмии понижается давление. Это повод срочно обратиться за медицинской помощью», - поделилась врач.
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Наталья Платонова
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