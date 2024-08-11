«Инфаркт можно сразу определить»: кардиолог Фоменко указала на мифы о болезнях сердца

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боль в груди

Врач-кардиолог Анна Фоменко: некоторые мифы о болезнях сердца являются широко распространенными.

Кардиолог Фоменко указала на ошибочные стереотипные представления о сути сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, отметила она, одним из мифов является мнение о возможности визуально определить возникающий у человека сердечный приступ. Многим кажется, что инфаркт можно сразу определить по тому, как человек хватает себя за то место на грудной клетке, где располагается сердце. В груди при этом он чувствует сильную боль.

«Сердечный приступ в действительности не всегда связан с болью и неприятными ощущениями. Иногда он проявляет себя всего лишь тошнотой и сильной усталостью», - пояснила медик.

Также кардиолог Фоменко назвала мифом пользу постоянного отдыха при болезнях сердца – можно услышать о том, что человеку с данной проблемой опасно заниматься физическими нагрузками. Врач констатировала, что постулат «движение – это жизнь» актуален для всех, включая людей с болезнями сердца. Что важно: их нагрузка должна быть правильной, сбалансированной, без эффекта перенапряжения организма.

Еще один стереотип – это убежденность в том, что человек определенным образом может чувствовать повышение артериального давления.

«Артериальную гипертонию давно прозвали «тихим убийцей» – очень часто она себя никак не проявляет, пока последствия  не становятся необратимыми и человеку приходится всю жизнь потом пить таблетки», – предупредила кардиолог на портале «Волгоградская правда».

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Анна Фоменко
Анна Фоменко
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : болезни сердца, мифы о здоровье, Анна Фоменко