«Как будто поставили что-то тяжелое»: врач Маршинцева рассказала о болях в груди при инфаркте

«Инфаркт возникает в момент, когда на бляшку коронарных артерий «садится» тромб, что прекращает кровоток по определенному сосуду», - сказала Юлия Маршинцева « Москве 24 ».

«Классические жалобы при инфаркте — это давящие загрудинные боли, как будто туда поставили что-то тяжелое. Отдавать может в лопатку, левую руку» - уточнила медик.

Врач Маршинцева напомнила, что развитие инфаркта происходит в обстоятельствах закупоривания коронарной артерии. Обычно этому способствует сначала появление в артерии холестериновой бляшки, а затем попадание в этот участок кровяного сгустка – тромба.Кардиолог отметила, что в такой момент человек может ощущать дискомфорт в грудной клетке, напоминающий давление чем-то тяжелым.Маршинцева добавила, что боль, возникающая в грудине во время инфаркта миокарда, не проходит самостоятельно. Прием нитроглицерина тоже не помогает унять дискомфорт – это один из показательных моментов при сердечном приступе. К человеку с такими симптомами нужно немедленно вызвать скорую помощь.Кардиолог обратила внимание на то, что для защиты сердца от инфаркта нужно, помимо прочего, следить за уровнем сахара в крови – его высокое содержание, как и наличие диабета, серьезно усугубляет проблемы с сосудами и сердцем, подчеркнула врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли, возникающие при ишемии сердца , многие ошибочно принимают за гастрит или отравление.

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