Врач Григорьян: боли при ишемии сердца многие ошибочно принимают за гастрит или отравление

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боль в груди

Врач-кардиолог Ашот Григорьян рассказал, какие боли может испытывать человек с заболеваниями сердца.

Не стоит думать, что при сердечном приступе у человека болит с левой стороны груди – клиническая картина кардиологических заболеваний обычно проявляется по-другому, сообщил кардиолог Григорьян. Врач посоветовал россиянам помнить, что сердце анатомически располагается в области, которая приходится на середину грудной клетки.

«Слева располагается только верхушка сердца, а само оно надежно защищено каркасом из грудины и ребер и располагается примерно посередине груди».

В беседе с «АиФ» медик уточнил, какие боли могут возникать при развитии сердечной патологии.

В частности, болевым синдромом проявляется ИБС, ишемическая болезнь сердца. Человек с ИБС может испытывать следующие симптомы:
  • Давящая боль за грудиной, между лопатками;
  • Ощущение жжения или жара за грудиной;
  • Одышка, возникающая даже при небольшой физической нагрузке.
Если при физическом напряжении человек ощущает только одышку без болезненных проявлений, это может указывать как на ишемическую болезнь сердца, так и на сердечную недостаточность, возникающую из-за поражения клапанов сердца. Точно определить проблему помогает обследование.

Врач Григорьян отметил, что боли при ишемии сердца многие ошибочно принимают за гастрит или отравление.

«При ИБС возникает боль в эпигастральной области, которую многие ошибочно принимают за проявление гастрита или пищевое отравление. При первом же приступе стенокардии обязательно надо показаться врачу и пройти дифференциальную диагностику. Такая бдительность может спасти вам здоровье и жизнь», - констатировал медик.

Что такое приступ стенокардии? Это появление в груди боли давящего или сжимающего характера, также отдающей в левое плечо, лопатку, левую половину шеи и продолжающейся несколько минут. Также человек может испытать безотчетный страх, сильно вспотеть.

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Ашот Григорьян
Ашот Григорьян
Здоровье
эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук
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Теги : болезни сердца, боль в груди, Ашот Григорьян
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