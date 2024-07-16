Врач Григорьян: боли при ишемии сердца многие ошибочно принимают за гастрит или отравление

«Слева располагается только верхушка сердца, а само оно надежно защищено каркасом из грудины и ребер и располагается примерно посередине груди».

Давящая боль за грудиной, между лопатками;

Ощущение жжения или жара за грудиной;

Одышка, возникающая даже при небольшой физической нагрузке.

«При ИБС возникает боль в эпигастральной области, которую многие ошибочно принимают за проявление гастрита или пищевое отравление. При первом же приступе стенокардии обязательно надо показаться врачу и пройти дифференциальную диагностику. Такая бдительность может спасти вам здоровье и жизнь», - констатировал медик.

Не стоит думать, что при сердечном приступе у человека болит с левой стороны груди – клиническая картина кардиологических заболеваний обычно проявляется по-другому, сообщил кардиолог Григорьян. Врач посоветовал россиянам помнить, что сердце анатомически располагается в области, которая приходится на середину грудной клетки.В беседе с « АиФ » медик уточнил, какие боли могут возникать при развитии сердечной патологии.В частности, болевым синдромом проявляется ИБС, ишемическая болезнь сердца. Человек с ИБС может испытывать следующие симптомы:Если при физическом напряжении человек ощущает только одышку без болезненных проявлений, это может указывать как на ишемическую болезнь сердца, так и на сердечную недостаточность, возникающую из-за поражения клапанов сердца. Точно определить проблему помогает обследование.Врач Григорьян отметил, что боли при ишемии сердца многие ошибочно принимают за гастрит или отравление.Это появление в груди боли давящего или сжимающего характера, также отдающей в левое плечо, лопатку, левую половину шеи и продолжающейся несколько минут. Также человек может испытать безотчетный страх, сильно вспотеть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что суставные боли в области плеча могут оказаться одним из признаков больной печени

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