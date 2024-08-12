«Для раннего выявления заболеваний»: врач Саламатина назвала восемь важных обследований после 45 лет

Оценка ИМТ (индекса массы тела);

Измерение артериального давления;

Определение уровня общего холестерина;

Определение уровня глюкозы в крови натощак;

Измерение внутриглазного давления;

ЭКГ (электрокардиография) в покое;

Флюорография легких;

Взятие мазка с шейки матки.

«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера», - предупредила медик.

Врач Саламатина рассказала, что некоторые исследования в рамках диспансеризации и профилактических осмотров должны проводиться людьми старше 45 лет ежегодно. В частности, с подобной регулярностью нужно проводить проверки состояния сердца, легких, сосудов, крови. Кроме того, необходимо выявлять риски отдельных онкозаболеваний.В беседе с « Газетой.Ru » Людмила Саламатина восемь наиболее важных обследований после 45 лет.Кроме того, добавила медик, после 45 лет один раз в несколько лет женщинам следует проводить маммографию обеих молочных желез, а мужчинам – скрининг состояния предстательной железы. Также нужно обследовать состояние ЖКТ: проверять пищевод, желудок и кишечник на наличие новообразований и проводить исследование кала на скрытую кровь.Саламатина пояснила, какие болезни чаще всего возникают у людей по мере их старения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в работе кишечника возникают как признаки колоректального рака.

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