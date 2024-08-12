«Для раннего выявления заболеваний»: врач Саламатина назвала восемь важных обследований после 45 лет
Врач Людмила Саламатина рассказала о самых важных профилактических обследованиях, которые необходимо проводить после 45 лет.
Врач Саламатина рассказала, что некоторые исследования в рамках диспансеризации и профилактических осмотров должны проводиться людьми старше 45 лет ежегодно. В частности, с подобной регулярностью нужно проводить проверки состояния сердца, легких, сосудов, крови. Кроме того, необходимо выявлять риски отдельных онкозаболеваний.
В беседе с «Газетой.Ru» Людмила Саламатина восемь наиболее важных обследований после 45 лет.
- Оценка ИМТ (индекса массы тела);
- Измерение артериального давления;
- Определение уровня общего холестерина;
- Определение уровня глюкозы в крови натощак;
- Измерение внутриглазного давления;
- ЭКГ (электрокардиография) в покое;
- Флюорография легких;
- Взятие мазка с шейки матки.
Саламатина пояснила, какие болезни чаще всего возникают у людей по мере их старения.
«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера», - предупредила медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения в работе кишечника возникают как признаки колоректального рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Людмила Саламатина
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике
Оставить комментарий