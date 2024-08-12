«Для раннего выявления заболеваний»: врач Саламатина назвала восемь важных обследований после 45 лет

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пациент у врача

Врач Людмила Саламатина рассказала о самых важных профилактических обследованиях, которые необходимо проводить после 45 лет.

Врач Саламатина рассказала, что некоторые исследования в рамках диспансеризации и профилактических осмотров должны проводиться людьми старше 45 лет ежегодно. В частности, с подобной регулярностью нужно проводить проверки состояния сердца, легких, сосудов, крови. Кроме того, необходимо выявлять риски отдельных онкозаболеваний.

В беседе с «Газетой.Ru» Людмила Саламатина восемь наиболее важных обследований после 45 лет.
  • Оценка ИМТ (индекса массы тела);
  • Измерение артериального давления;
  • Определение уровня общего холестерина;
  • Определение уровня глюкозы в крови натощак;
  • Измерение внутриглазного давления;
  • ЭКГ (электрокардиография) в покое;
  • Флюорография легких;
  • Взятие мазка с шейки матки.
Кроме того, добавила медик, после 45 лет один раз в несколько лет женщинам следует проводить маммографию обеих молочных желез, а мужчинам – скрининг состояния предстательной железы. Также нужно обследовать состояние ЖКТ: проверять пищевод, желудок и кишечник на наличие новообразований и проводить исследование кала на скрытую кровь.

Саламатина пояснила, какие болезни чаще всего возникают у людей по мере их старения.

«С возрастом, на фоне снижения обменных процессов и старения в целом, появляются разные болезни. Наиболее частые из них: атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, катаракта, остеопороз, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера», - предупредила медик.

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Людмила Саламатина
Людмила Саламатина
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике
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Теги : диагностика болезней, обследования, Людмила Саламатина