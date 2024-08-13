«Это серьезное заболевание»: психиатр Ермолаева уточнила особенности синдрома хронической усталости

«Синдром хронической усталости — это серьезное заболевание, которое, в отличие от простого переутомления, не проходит после хорошего отдыха», - поделилась специалист с « Лентой.ру ».

Психиатр Ермолаева заявила в интервью, что синдром хронической усталости является заболеванием нервной системы, которое не следует путать с потерей энергии из-за рутинных перегрузок.Ермолаева добавила, что данная патология разрушает здоровье, делая людей подверженными вирусным заболеваниям и лишая их организм ресурсов, помогающих ему адаптироваться к разного рода нагрузкам (например, в виде стресса или работы). По словам психиатра, синдром хронической усталости в некоторых случаях может длиться годами.Дарья Ермолаева уточнила особенности синдрома хронической усталости. Его ключевым отличием является стойкая (длящаяся больше шести месяцев) сильная усталость, ощущаемая человеком независимо от того, приходится ли ему как-то напрягаться или нет. Если же он переносит физические или умственные нагрузки, то после них он испытывает «постнагрузочное истощение» – крайне значительный упадок сил и слабость, несоразмерные затраченным усилиям.Другие особенности синдрома – это беспричинная (на первый взгляд) бессонница, проблемы с памятью, неспособность концентрироваться на деле, ослабление умственной деятельности, разного рода телесные боли (в мышцах, горле, голове).Психиатр добавила, что женщины страдают от этого заболевания чаще мужчин.Ранее портал MedikForum.ru писал о самых важных профилактических обследованиях , которые необходимо проводить после 45 лет.

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