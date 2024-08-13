Офтальмолог Махкамова: по некоторым жалобам на зрение можно выявить диабет

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глаз

Офтальмолог Шахло Махкамова: если человек жалуется на плавающие перед глазами пятна, возможно, он болен диабетом.

Врач Махкамова сообщила в интервью, что иногда люди узнают об имеющемся диабете от офтальмолога. Дело в том, что при сахарном диабете (и первого, и второго типа) может развиваться заболевание глаз – диабетическая ретинопатия, при которой происходят специфические сосудистые изменения на глазном дне.

Медик констатировала, что выявить данную патологию и вызывающий её диабет можно по некоторым жалобам на зрение. В частности, по жалобам на потерю четкости зрения, некую пелену перед глазами, или на пятна в поле видимости.

«Пациент ощущает нечеткость зрения, ему становится трудно читать, писать, набирать текст, работать с мелкими деталями на близком расстоянии. Возникают плавающие серые или черные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, ощущение пелены или паутины перед глазами», - рассказала Шахло Махкамова «Газете.Ru».

Офтальмолог добавила, что подобные проблемы могут означать, что в крови человека значительно повышен уровень глюкозы, или же у него происходят скачки артериального давления в связи с характерными для диабета сосудистыми поражениями и густой кровью.

Врач предупредила: развитие заболевания глаз при диабете обычно говорит о том, что он возник уже давно и за прошедшее время сосуды организма (включая сосуды органов зрения) подверглись значительным неблагоприятным изменениям. Последствием этих изменений могут стать ишемия питающих глаза сосудов, глазной инсульт, слепота.

«Люди часто не догадываются о том, что у них развивается диабет, а поражение глаз происходит именно из-за недолеченного диабета, примерно через 10–15 лет после начала болезни», - поделилась офтальмолог.

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Шахло Махкамова
Шахло Махкамова
Здоровье
заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук
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