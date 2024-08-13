«Гипотиреоз и цирроз печени»: врач Хасиева назвала вызывающие сильные отеки болезни

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отек ноги

Терапевт Софья Хасиева: сильные отеки могут быть признаком опасных заболеваний.

Врач Хасиева сообщила, что отеки бывают локализованные (возникают только на отдельном участке тела) и генерализованные (образуются сразу на нескольких участках). Опасным показателем того, что в организме развивается серьезная патология, обычно являются генерализованные отеки. Как правило, при угрожающих жизни заболеваниях отечность бывает сильной. Софья Хасиева назвала вызывающие такие сильные отеки болезни в интервью «Ленте.ру»:

«Патологический генерализованный отек связан с серьезными системными заболеваниями. В их числе — хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени».

Медик подчеркнула, что, замечая сильные отеки на теле, нужно обращаться к специалистам и обследоваться, не тратя времени на попытки устранить их самостоятельно.

«Если отек локализуется симметрично на ногах, в области живота или есть массивные отеки лица — это повод для незамедлительного обращения к врачу и прохождения обследования», - порекомендовала терапевт.

Хасанова добавила, что в целом причин, объясняющих появление отеков, существует довольно много. Например, они могут возникать в связи реакциями организма на отдельные лекарства или пищевые компоненты. Также отеки могут появляться из-за набора веса за счет задержки жидкости жировой тканью. Или из-за избыточного употребления соли и сахара тоже ведущего к задержке жидкости в организме.

Говоря о распространенных отеках, врач пояснила, что пациенты очень часто жалуются на распухшие ноги и лицо. По словам специалиста, во многих случаях отеки ног бывают обусловлены венозной недостаточностью, провоцирующей появление варикоза. Что касается лица, его отечность во многих случаях обуславливается гипотиреозом – недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы.

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Софья Хасиева
Софья Хасиева
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