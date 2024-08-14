«Ходьба и вязание»: невролог Мартынов рассказал о способах уменьшить риск развития деменции

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пожилая женщина

Врач-невролог Владимир Мартынов: адекватные умственные и физические нагрузки способствуют профилактике деменции.

Невролог Мартынов напомнил, что деменция не является самостоятельным заболеванием. Правильнее считать, что это синдром, проявляющийся потерей краткосрочной памяти, нормального логического мышления и приемлемого социального поведения.

Мартынов рассказал о существующих способах уменьшить риск развития деменции – в частности, с этой целью нужно практиковать умственные нагрузки, связанные с необходимостью считать, запоминать, рассуждать.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - сказал он в комментарии РИА Новости.

Кроме того, добавил медик, предотвратить наступление деменции помогают физические нагрузки, благодаря которым активизируется кровообращение мозга. В этом плане эффективной является ходьба – это один из самых доступных и полезных видов физической активности для стареющего организма.

Другие способы уменьшить риск развития деменции:
  • Контроль артериального давления и лечение гипертонии;
  • Снижение количества употребляемого алкоголя;
  • Контроль и снижение уровня холестерина в крови;
  • Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами.
  • Профилактика сосудистых заболеваний.
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Владимир Мартынов
Владимир Мартынов
Здоровье
врач-невролог
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