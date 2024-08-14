«Ходьба и вязание»: невролог Мартынов рассказал о способах уменьшить риск развития деменции

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - сказал он в комментарии РИА Новости

Контроль артериального давления и лечение гипертонии;

Снижение количества употребляемого алкоголя;

Контроль и снижение уровня холестерина в крови;

Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами.

Профилактика сосудистых заболеваний.

Невролог Мартынов напомнил, что деменция не является самостоятельным заболеванием. Правильнее считать, что это синдром, проявляющийся потерей краткосрочной памяти, нормального логического мышления и приемлемого социального поведения.Мартынов рассказал о существующих способах уменьшить риск развития деменции – в частности, с этой целью нужно практиковать умственные нагрузки, связанные с необходимостью считать, запоминать, рассуждать.Кроме того, добавил медик, предотвратить наступление деменции помогают физические нагрузки, благодаря которым активизируется кровообращение мозга. В этом плане эффективной является ходьба – это один из самых доступных и полезных видов физической активности для стареющего организма.Другие способы уменьшить риск развития деменции:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать микроинсульт

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.