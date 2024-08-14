Симптомы длятся от двух минут до часа: врач Балабанова рассказала, как проявляется микроинсульт

«Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти».

Кратковременная головная боль;

Головокружение;

Онемение и покалывание в лице, конечностях;

Внезапная слабость в конечностях (возможно, в одной);

Нарушение равновесия и походки;

Асимметрия в лице;

Нарушения зрения;

Нарушения слуха и речи (становится сложно произносить и понимать слова);

Нарушение сознания, обморок.

Микроинсульт является нарушением в работе мозга, возникающим из-за обратимого прекращения нормального кровотока к нему. Как правило, это происходит вследствие закупорки мозговой артерии или сосуда тромбом, рассасывающимся через некоторое время. В течение этого времени человек ощущает ухудшение самочувствия, которое может быть внезапным и значительным.Врач Балабанова, говоря о том, как проявляется микроинсульт, уточнила:В разговоре с « Газетой.Ru » медик перечислила конкретные признаки данной патологии:Светлана Балабанова указала на возможные причины микроинсульта – это стресс, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, гематологические заболевания, наступление менопаузы (у женщин). Также невролог обратила внимание на то, что возникновению микроинсульта способствуют вредные привычки в виде – употребления алкоголя, курения, переедания, малоподвижности.Медик подчеркнула, что при появлении симптомов микроинсульта первым делом нужно вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болевые ощущения возникают при развитии инфаркта.

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