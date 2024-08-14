Симптомы длятся от двух минут до часа: врач Балабанова рассказала, как проявляется микроинсульт
Врач-невролог Светлана Балабанова: микроинсульт может развиваться под влиянием стресса.
Микроинсульт является нарушением в работе мозга, возникающим из-за обратимого прекращения нормального кровотока к нему. Как правило, это происходит вследствие закупорки мозговой артерии или сосуда тромбом, рассасывающимся через некоторое время. В течение этого времени человек ощущает ухудшение самочувствия, которое может быть внезапным и значительным.
Врач Балабанова, говоря о том, как проявляется микроинсульт, уточнила:
«Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти».
В разговоре с «Газетой.Ru» медик перечислила конкретные признаки данной патологии:
- Кратковременная головная боль;
- Головокружение;
- Онемение и покалывание в лице, конечностях;
- Внезапная слабость в конечностях (возможно, в одной);
- Нарушение равновесия и походки;
- Асимметрия в лице;
- Нарушения зрения;
- Нарушения слуха и речи (становится сложно произносить и понимать слова);
- Нарушение сознания, обморок.
Медик подчеркнула, что при появлении симптомов микроинсульта первым делом нужно вызвать скорую помощь.
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Светлана Балабанова
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врач-невролог
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