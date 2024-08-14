Симптомы длятся от двух минут до часа: врач Балабанова рассказала, как проявляется микроинсульт

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плохое самочувствие

Врач-невролог Светлана Балабанова: микроинсульт может развиваться под влиянием стресса.

Микроинсульт является  нарушением в работе мозга, возникающим из-за обратимого прекращения нормального кровотока к нему. Как правило, это происходит вследствие закупорки мозговой артерии или сосуда тромбом, рассасывающимся через некоторое время. В течение этого времени человек ощущает ухудшение самочувствия, которое может быть внезапным и значительным.

Врач Балабанова, говоря о том, как проявляется микроинсульт, уточнила:

«Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти».

В разговоре с «Газетой.Ru» медик перечислила конкретные признаки данной патологии:
  • Кратковременная головная боль;
  • Головокружение;
  • Онемение и покалывание в лице, конечностях;
  • Внезапная слабость в конечностях (возможно, в одной);
  • Нарушение равновесия и походки;
  • Асимметрия в лице;
  • Нарушения зрения;
  • Нарушения слуха и речи (становится сложно произносить и понимать слова);
  • Нарушение сознания, обморок.
Светлана Балабанова указала на возможные причины микроинсульта – это стресс, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга, гематологические заболевания, наступление менопаузы (у женщин). Также невролог обратила внимание на то, что возникновению микроинсульта способствуют вредные привычки в виде – употребления алкоголя, курения, переедания, малоподвижности.

Медик подчеркнула, что при появлении симптомов микроинсульта первым делом нужно вызвать скорую помощь.

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Светлана Балабанова
Светлана Балабанова
Здоровье
врач-невролог
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