Врач Уланкина: в конце лета резко возрастает риск заразиться коронавирусом

«К концу лета становится очень легко заразиться коронавирусом, потому что россияне возвращаются из отпусков, в общественных местах становится многолюдно, а погода сменяется похолоданием», - пояснила медик в беседе с Life.ru.

Врач Уланкина напомнила россиянам, что в конце лета резко возрастает риск заразиться коронавирусом.Врач отметила, что в августе показатели заболеваемости ковидом в России начали расти. За неделю с 5 по 11 августа пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах стало больше на 24,2%. Уланкина констатировала, что летом в стране появился новый вариант штамма омикрон – он известен как FLiRT. Эта разновидность вируса еще плохо изучена, и говорить о степени её опасности в полной мере невозможно (FLiRT пока не считается особо опасным). В большинстве случаев коронавирус протекает легко, напоминая своим течением ОРВИ. Но для людей с ослабленным иммунитетом он может представлять угрозу, вызывая тяжелые осложнения.Уланкина также обратила внимание на то, что в конце лета резко увеличиваются шансы пострадать из-за других сезонных инфекций, простуды и гриппа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для профилактики простуды и других ОРВИ нужно чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещения – это гораздо эффективнее , чем принимать витамин С.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.