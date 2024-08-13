«Это миф»: врач Неверов оценил пользу витамина С для защиты от простуды

«Утверждение о том, что избежать простуды в межсезонье поможет употребление ударных доз витамина С, является мифом – этот витамин пока не доказал свой положительный эффект», - констатировал терапевт в комментарии « Радио 1 ».

Врач Неверов, оценивая пользу витамина С для защиты от простуды, назвал утверждения о его эффективности мифом. Употребление тех же лимонов или малины с этой целью помогает так же как употребление других продуктов, заметил медик. Он подчеркнул, что источники витамина С не обладают терапевтическим действием, то есть, не предотвращают и не лечат простудные заболевания.При этом Неверов подчеркнул, что для сохранения хорошего здоровья важно, чтобы количество разных витаминов в крови было нормальным – без дефицита или избытка.Что касается именно профилактики простуды и других вирусных инфекций, активизирующихся в межсезонье, гораздо более эффективными мерами являются пребывание на свежем воздухе и проветривание помещений, сказал специалист. В целом для предотвращения подобных заболеваний важно избегать мест скопления людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полезная для укрепления сердца и сосудов еда помогает жить дольше.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.